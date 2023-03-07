豪宅新盤｜林海山城獲滿意紙 推出53伙周六招標發售

希慎興業寫字樓業務及住宅業務總監葉慕貞表示，今日(7日)上載的銷售安排，涉53伙，當中包括34個標準單位、6個頂層連天台特色戶，以及11個地下連花園特色單位，實用面積介乎1,028至2,745方呎，屬兩房一套房至四房三套房間隔；另外2伙則為2幢洋房，實用面積為3,322及3,245方呎，為五房兩套戶型。

香港興業國際業務拓展及市務總經理林紅稱，項目推出新付款計劃，包括「210天長成交期優惠」買家於簽訂臨時買賣合約時，支付樓價5%作為臨時訂金，其後於臨時合約簽訂日期的30日內、60日內、90日內、120日內及180日內，分5次各支付樓價1%作為加付訂金，餘款樓價的90%於210日內支付；而「先租後買計劃」及「現有租客置業計劃」，準買家最早於租用物業後的首日至39個月內購入單位，最高可享全額租金回贈；另「三年免息免供一按貸款計劃」，最長貸款期可達1,095日(即約3年)，最高貸款額為樓價85%。

林海山城迄今以招標形式售出17伙，總成交金額近4.36億元，實用平均呎價為18,344元。

即睇大埔新盤林海山城最新資訊 (House730)