豪宅新盤｜林海山城短期內推最少53伙招標 提供一按等貸款優惠

由希慎興業(014)及香港興業(480)合作發展的大埔現樓豪宅項目林海山城，發展商透露短期內公布銷售安排，並提供多款支付方式及財務及按揭貸款優惠予準買家，包括樓價85%的一按貸款。

希慎興業寫字樓業務及住宅業務總監葉慕貞表示，林海山城首批單位將採招標推售，以全盤共262伙計，首批最少涉53伙，主要為分層，亦會考慮加入特色戶及洋房。她指，項目由著名室内設計團隊BTR WORKSHOP主理分層單位設計，善於將戶外環境引進室內空間，故大部分單位擁長露台，並設獨立私人升降機大堂；另項目鄰近北部都會發展區及科學園，方便穿梭港九各區及蓮塘口岸。

香港興業國際集團業務拓展及市務總經理林紅稱，林海山城迄今已接獲不少查詢，包括換樓客、往返中港的商人，以及於鄰近工作的專業人士。為提供更多財務彈性予準買家，項目提供多款支付方式及財務及按揭貸款優惠，包括提供「第一按揭貸款」及「第二按揭貸款」計劃，貸款最長年期均為20年，當中一按貸款金額為最高樓價85%，首24個月貸款年利率為最優惠利率(P，現為5厘)減 2.5厘，其後為P；而二按貸款金額為最高樓價30%，首24個月貸款年利率為P減2.25厘，其後為P。另設「90天現金付款計劃」，先付樓價5%為臨時訂金，樓價的95%餘款於臨時合約日期的90日內付清。

林海山城早前開放一個現樓頂層連天台特色戶予公眾預約參觀，最新再開放多兩個現樓示範單位，為第10座3樓A室及B室，實用面積1,160及1,568方呎，間隔為三房一套及四房雙套，現已接受準買家預約參觀。