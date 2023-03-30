豪宅新盤｜林海山城累售18伙 套現逾4.6億 陸續安排業主收樓

由希慎興業(014)及香港興業(480)合作發展的大埔現樓豪宅項目林海山城已於早前獲批滿意紙，可供現樓即住。希慎興業寫字樓業務及住宅業務總監葉慕貞表示，已陸續通知各準業主安排收樓事宜，項目截至上周五(24日)，以招標形式售出共18伙，總成交金額超過4.6億元，平均呎價18,347元。
葉慕貞稱，林海山城其中山城徑2號至22號洋房全部坐北向南，以最新開放其中一幢現樓經布置山城徑2號洋房為例，實用面積為3,346方呎，屬五房雙套間隔，前後花園合共面積710方呎，由國際著名設計團隊PDP London Architects 匠心打造，靈感來自項目簡單而精巧的生活風尚；另一幢開放參觀的現樓經布置洋房為林海徑2號，實用面積5,341方呎，屬四房四套間隔，室內裝修由國際著名設計公司Conran and Partners團隊精心打造，採用輕奢簡約的北歐風格。兩幢洋房地下樓層均擁有高樓底設計，而其專屬升降機能直達歐洲古堡酒窖式設計的車庫，純大戶豪宅住戶獨享。
過去3周錄逾600組參觀人次
香港興業國際集團業務拓展及市務總經理林紅指出，項目另外亦將開放兩幢交樓標準洋房，間隔及面積與兩幢經布置洋房相約，分別為山城徑3號及林海徑3號，可供客人預約參觀。最新的銷售安排中推出兩幢洋房，包括山城徑3號及山城徑5號，並已接獲不少查詢。
林紅續指，隨著中港兩地全面通關，睇樓量亦有顯著增加，在過去3周錄得逾600組參觀人次，當中約20%至30%屬內地人士。在本月中推出先租後買及現有租客置業計劃後，於兩星期內錄得數宗租務成交，並錄得入伙後首宗成交，可見高質豪宅於市場上仍有一定需求。