豪宅新盤｜林海山城累售18伙 套現逾4.6億 陸續安排業主收樓

由希慎興業(014)及香港興業(480)合作發展的大埔現樓豪宅項目林海山城已於早前獲批滿意紙，可供現樓即住。希慎興業寫字樓業務及住宅業務總監葉慕貞表示，已陸續通知各準業主安排收樓事宜，項目截至上周五(24日)，以招標形式售出共18伙，總成交金額超過4.6億元，平均呎價18,347元。

葉慕貞稱，林海山城其中山城徑2號至22號洋房全部坐北向南，以最新開放其中一幢現樓經布置山城徑2號洋房為例，實用面積為3,346方呎，屬五房雙套間隔，前後花園合共面積710方呎，由國際著名設計團隊PDP London Architects 匠心打造，靈感來自項目簡單而精巧的生活風尚；另一幢開放參觀的現樓經布置洋房為林海徑2號，實用面積5,341方呎，屬四房四套間隔，室內裝修由國際著名設計公司Conran and Partners團隊精心打造，採用輕奢簡約的北歐風格。兩幢洋房地下樓層均擁有高樓底設計，而其專屬升降機能直達歐洲古堡酒窖式設計的車庫，純大戶豪宅住戶獨享。