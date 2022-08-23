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2022-08-23 18:45:00

豪宅新盤｜林海山城頂層特色戶6100萬售出 呎價2.63萬

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豪宅新盤｜林海山城頂層特色戶6100萬售出 呎價2.63萬

豪宅新盤｜林海山城頂層特色戶6100萬售出 呎價2.63萬

由希慎興業(014)及香港興業(480)合作發展的大埔現樓豪宅項目林海山城錄得首宗特色單位成交，第105A室頂層特色戶，成功以近6,100萬元售出，呎價26,300元。

香港興業國際業務拓展及市務總經理林紅稱，上述成交單位屬四房兩套房間隔，設獨立私人升降機大堂；實用面積為2,316方呎，附設1,330方呎平台，售價為6,091.08萬元，呎價26,300元。單位擁寬闊客飯廳連接逾280方呎平台，另私人天台以室外旋轉樓梯連接。

希慎興業寫字樓業務及住宅業務總監葉慕貞表示，林海山城自開放現樓經布置單位予準買家預約參觀以來，睇樓量保持平穩，吸引不少準買家及投資者，加上今日成功招標售出頂層特色戶，對銷情持樂觀態度。

林海山城提供262戶花園洋房及分層單位，實用面積介乎1,0108,030方呎，整個項目以低密度設計，提供26伙頂層特色戶，大部分為一層2伙設計，面積為2,0213,760方呎，另有40伙連花園特色戶，實用面積介乎1,0102,503 方呎，所有特色單位均屬兩房至四房間隔。標準單位共160伙，分布於14幢樓高5層大樓，實用面積由1,0782,526方呎，間隔三房至四房；另設有面積逾3.4萬方呎的住客會所「CLUB LUCCA」，提供約30項設施。

豪宅新盤｜林海山城頂層特色戶6100萬售出 呎價2.63萬

發展商對林海山城銷情持樂觀態度；圖左為葉慕貞，右為林紅。

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