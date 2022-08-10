豪宅新盤｜林海山城首推59伙 下周四起招標

一手市況暢旺，豪宅新盤加入搶客。由希慎興業(014)及香港興業(480)合作發展的大埔現樓豪宅項目林海山城，今日(10日)上載首張銷售安排，招標發售59伙，招標期由下周四(18日)起。
優先認購車位安排
希慎興業寫字樓業務及住宅業務總監葉慕貞表示，林海山城備有340個停車泊位，比例上每戶均最少可尊享1個車位。為滿足住戶對車位的殷切需求，凡在是次招標發售的單位中，成功中標購買標準戶或地下連花園特色戶之買家，於賣方首次發售發展項目內的住宅車位時將獲優先邀請可認購1個車位；而成功中標購買頂層連天台特色戶之買家，則可獲認購2個車位。
她稱，項目洋房之買家若為希慎興業旗下Club Avenue或希慎興業或其集團公司之租戶，又或香港興業國際集團旗下愉景灣高爾夫球會或香港大嶼山遊艇會之會員或香港興業國際集團或其集團公司之租戶，可獲發總價值為10萬至14萬元之禮券。至於認購非洋房單位的買家，若為上述組織之會員或租戶將會獲發總價值為5萬至6萬元之禮劵。
首批涉57伙分層戶及2幢洋房
香港興業業務拓展及市務總經理林紅說，林海山城自開放現樓經布置及設計之單位供參觀以來，迄今已接待逾500組準買家，市場反應熱烈，因此決定今天上載銷售安排，招標發售單位包括57伙分層戶，當中包括42個標準單位、7 個頂層連天台特色戶、8個地下連花園特色戶，實用面積由1,078至2,344方呎，皆為三房一套房或四房雙套房戶型。首批單位亦包括2幢洋房，實用面積為3,245及3,322方呎，皆為五房雙套房戶型。
至於支付方式方面，林紅指出，買家除可選用「90天現金付款計劃」外，發展商亦將提供「建築期付款計劃」，買家於簽訂臨時合約時，支付樓價5%作為臨時訂金，其後於臨時合約日期的30日內、60日內、90日內、120日內及180日內，分5次各支付樓價1%作為加付訂金，餘款樓價的90%將於發展商取得轉讓同意書後，以書面通知買家日期起計14日內支付。
提供「兩年免息免供靈活一按」計劃
她表示，為方便買家在財務上有更高的靈活性，繼上次公布一按及二按貸款優惠後，發展商將夥拍財務機構提供「兩年免息免供靈活第一按揭貸款」計劃。買家可向指定財務機構申請按揭，最高貸款金額為樓價85%的一按貸款，貸款年期為730日。一按不設每月供款，最低貸款年利率為最優惠利率(P)，但若買家於到期日或之前付清貸款，則可獲豁免繳交貸款利息。
林海山城提供262戶花園洋房及分層單位，實用面積介乎1,010至8,030方呎，整個項目以低密度設計，提供26伙頂層特色戶，大部分為一層2伙設計，面積為2,021至3,760方呎，另有40伙連花園特色戶，實用面積介乎1,010至2,503 方呎，所有特色單位均屬兩房至四房間隔。標準單位共160伙，分布於14幢樓高5層大樓，實用面積由1,078至2,526方呎，間隔三房至四房，戶戶皆設私人升降機大堂；另設有面積逾3.4萬方呎的住客會所「CLUB LUCCA」，提供約30項設施。