豪宅新盤｜林海山城首推59伙 下周四起招標

一手市況暢旺，豪宅新盤加入搶客。由希慎興業(014)及香港興業(480)合作發展的大埔現樓豪宅項目林海山城，今日(10日)上載首張銷售安排，招標發售59伙，招標期由下周四(18日)起。

優先認購車位安排

希慎興業寫字樓業務及住宅業務總監葉慕貞表示，林海山城備有340個停車泊位，比例上每戶均最少可尊享1個車位。為滿足住戶對車位的殷切需求，凡在是次招標發售的單位中，成功中標購買標準戶或地下連花園特色戶之買家，於賣方首次發售發展項目內的住宅車位時將獲優先邀請可認購1個車位；而成功中標購買頂層連天台特色戶之買家，則可獲認購2個車位。

她稱，項目洋房之買家若為希慎興業旗下Club Avenue或希慎興業或其集團公司之租戶，又或香港興業國際集團旗下愉景灣高爾夫球會或香港大嶼山遊艇會之會員或香港興業國際集團或其集團公司之租戶，可獲發總價值為10萬至14萬元之禮券。至於認購非洋房單位的買家，若為上述組織之會員或租戶將會獲發總價值為5萬至6萬元之禮劵。

首批涉 57 伙分層戶及 2 幢洋房

香港興業業務拓展及市務總經理林紅說，林海山城自開放現樓經布置及設計之單位供參觀以來，迄今已接待逾500組準買家，市場反應熱烈，因此決定今天上載銷售安排，招標發售單位包括57伙分層戶，當中包括42個標準單位、7 個頂層連天台特色戶、8個地下連花園特色戶，實用面積由1,078至2,344方呎，皆為三房一套房或四房雙套房戶型。首批單位亦包括2幢洋房，實用面積為3,245及3,322方呎，皆為五房雙套房戶型。