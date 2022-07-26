豪宅新盤｜沙田名日．九肚山加推27伙 折實價769萬起 新增付款方法吸客

市場焦點集中一手，新界豪宅新盤亦出招吸客。長江實業集團(1113)沙田名日．九肚山已取得入伙紙，今日(26日)加推新價單，涉27伙，扣除最高19%折扣優惠後，折實售價由769.4萬元起；同時宣布增設「Perfect 10付款計劃」，期望可助買家對抗加息，提升入市信心。

長實高級銷售助理經理陳詠慈表示，名日．九肚山至今累售158伙，套現逾22億元。是次新加推單位包括6伙兩房、7伙三房及14伙四房，折實售價由769.4萬至2,569.7萬元，折實呎價介乎15,526元至21,185元，折實平均呎價約17,777元。當中四房入場、亦為今批最低折實呎價單位，屬第1座2樓C室，實用面積1,226方呎，折實售價1,903.5萬元，折實呎價約15,526元。

她透露，名日．九肚山已開放現樓示範單位予公眾預約參觀，目前餘下108伙待售，以三房及四房單位為主，而洋房單位已悉數售罄。

趙國雄：助買家對抗加息 提升入市信心

陳詠慈介紹新增的「Perfect 10付款計劃」，買家可選擇成交金額90%的第一按揭，年期為3年，買家提供按揭後6個月償還成交金額5%後，餘下兩年半可享有免息免供，無須提供入息證明及壓力測試，即市場俗稱的「呼吸Plan」；而選擇此付款計劃的買家，連同其他優惠在內，可享最高14.25%折扣優惠。

長實執行董事趙國雄表示，面對美國相當快及急的加息，未有影響集團的推盤步伐及項目定價，現階段希望可以提升買家入市信心，故項目推出新付款計劃，既可助買家對抗加息，亦提升入市信心。

對於本港樓價走勢，趙國雄預計，全年樓價會有5%上落波幅，而集團爭取下半年推出油塘東源街項目及黃竹坑站港島南岸第3期項目，兩盤正待批預售樓花同意書。