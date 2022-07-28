豪宅新盤｜沙田名日．九肚山四房現樓示位 客廳設特大觀景露台

長江實業集團(1113)沙田名日．九肚山首度開放全新四房雙套連工作間(附設洗手間)現樓示範單位，為第1座20樓C室，實用面積1,226方呎，今日(28日)起開放予公眾人士預約參觀。(攝影：蘇文傑)

單位層與層之間高度為3.15米，空間感充足。客飯廳長約24方呎，寬約12方呎，空間寬敞，方正實用，方便擺放傢俱。牆身以雲紋灰色雲石作爲主調，配以灰鏡及幾何圖案，地台以淺灰色雲石鋪砌。客廳設有特大景觀窗及露台，可俯瞰沙田海、城門河景及馬鞍山郊野公園開揚景致；而飯廳擺放6人圓形雲石餐桌及酒櫃。

主人套房放置雙人大床後，仍有充裕空間可作三邊落床，床尾位置預留足夠空間，可按住戶喜好，設置電視或影音設備。床頭位置富有立體感的山形牆身飾面、融合酒店設計元素；近入口位置放置三組全高衣櫃，猶如獨立衣帽間，收納空間充裕；另設有U形特大景觀窗戶，窗前設有獨立式工作枱。主人套房浴室寬敞，配置淋浴間、浴缸及雙洗手盆，浴室潔具採用國際知名品牌；牆身及地台採用灰白色天然石材。

其他睡房方面，同樣貫徹主人房酒店設計元素，採用溫暖和諧色調，亦均備有特大景觀窗戶，飽覽美景外，採光度亦充足。設計師特別將睡房一設計改為娛樂房，入口位置設置兩組衣櫃，中間可放置麻雀枱，倘若戶主有客人到訪，只要收起麻雀枱，仍可於衣櫃旁放置睡床；睡房二放置單人床後仍可做到三邊落床，亦能配置一組全高衣櫃，書枱及兩邊床頭櫃；睡房三則為套房設計。

廚房屬傳統梗廚設計，備有廚櫃及曲尺型工作枱面，設煤氣煮食爐、電磁爐、抽油煙機、雪櫃及洗衣乾衣機等家電，吊櫃門板面料具有輕微刮傷可熱修復功能。