豪宅新盤｜沙田名日．九肚山累沽182伙 新增展銷廳及兩項優惠吸客

長江實業地產(1113)沙田名日．九肚山自7月底開放現樓示範單位後，銷情不俗，長實高級銷售助理經理陳詠慈表示，7月底至今共沽出24伙，逾半屬四房單位，當中包括1伙高層四房標準戶呎價24,776元售出，創項目呎價新高。截至昨日(14日)，項目累沽182伙，套現逾27億元；現尚餘84伙待售，主要為三房及四房單位。

陳詠慈稱，留意到不少參觀現樓的準買家對四房單位感興趣，集團特別推出限量豪華傢俱禮券優惠，由明日(16日)起，首6個獲簽署臨時買賣合約購買四房單位的買家，可獲總價值38萬元傢俱現金券。此外，有興趣人士如由明日起參觀展銷廳及現樓後，其本人或親屬成功購入單位，該單位買家可獲贈總值3萬元豐澤禮券的「智能新居禮遇」，名額20個，先到先得。

設專車接送前往現樓參觀示範單位

長實營業部首席經理郭子威指，名日．九肚山將於紅磡置富都會商場增設全新展銷廳，期望吸引各區準買家到訪參觀，無須預約；而參觀完畢後，集團亦會安排專車接載準買家前往項目現場參觀示範單位。

郭子威：料本港快將跟隨美國加息

對於本港息口走勢，郭子威認為，美國下周加息機會大，本港「亦好快會跟隨調整」，但加息後令市場對息口因素明朗化，對整體樓市正面幫助，餘下時間相信樓價會有約5%的上落幅度，惟本港息口仍處於低位，對樓價影響不大。至於集團今年餘下時間推盤部署，他透露會集中推售名日．九肚山、屯門飛揚及深水埗愛海頌，最快待明年初推出全新盤，包括黃竹坑港島南岸第三期、屯門飛揚第二期等。