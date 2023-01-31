豪宅新盤｜畢架．金峰推全新現樓示位供預約參觀 中原獲委託獨家代理

遠東發展(035)旗下已屆現樓的沙田嶺地段豪宅項目「畢架．金峰」，今日(31日)委託中原地產作為項目獨家代理。遠東發展地產總裁方文昌表示，畢架．金峰銷情理想，由開售迄今售出36伙，合共套現近8億元。現時單位已陸續入伙，剩餘26個分層單位及4個洋房待售。是次特別推出全新現樓2號洋房示範單位，並會於明日(2月1日)開放予公眾預約參觀。
洋房意向價參考九龍塘及新界東項目
遠東發展營業及市務總經理陳富強稱，畢架．金峰之分層單位、特色戶及獨立屋均以招標形式發售，並會因應市況，考慮提供不同的支付辦法，以配合買家的置業所需。由於項目位於九龍塘與沙田之間，洋房意向價會參考九龍塘及新界東一手豪宅洋房之成交。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，香港按部解除防疫措施，政府昨日(30日)起不再向新冠病毒感染人士發出隔離令，並有望於3月解除口罩令，本月正式落實與內地通關，股市、金市皆錄得不俗升幅，加上預計美國即將完成加息周期，對市場屬正面訊息。農曆新年長假期過後，各區睇樓活動即時復常，交投氣氛向好，買家恐通關後樓價被搶高而加快入市步伐，把握最後撈底時機搶購筍盤，迎來樓市「小陽春」，料樓價已成功尋底，二手成交率先彈升，農曆新年內以本地客入市為主，估計2月底開始，受惠通關，開始會帶動內地投資者來港入市，此類型實力客目標多為一手新盤及中高價豪宅，不少發展商亦看準時機，積極部署推售及宣傳計劃，希望乘著旺市推盤，吸納市場購買力，預料今年私人住宅樓價有望升15%。
大圍區1月份二手成交宗數創9個月高
中原地產新界東高級資深營業董事余志偉說，踏入新一年，多項利好消息刺激下，樓市整體入市氣氛向好，買家入市信心大大提升，大圍區1月份暫錄約50宗二手成交，較上月同期升約三成，成交宗數創9個月新高，大圍區屬新界核心地段，發展日漸成熟，潛力無限，加上去年東鐵線過海段正式通車，對區內物業升值尤為有利，預計將來亦會吸引不少內地專才及投資者選擇該區入市，升值潛力不容忽視。
豪宅單位抗跌力明顯優於大市
反映樓價的中原城市指數CCL最新報157.87點，較去年同期下跌14.8%，其中CCL(大型單位)指數最新報164.84點，較去年同期回落約12%，亦較CCL(中小型單位)同期錄15.3%跌幅為少。可見豪宅單位抗跌力明顯優於大市，相信近期樓價已經尋底成功，交投彈升後，量變質變，樓價正累積力量突破上升，新界區豪宅物業生活環境舒適，沙田大埔公路多年來未有豪宅新供應，畢架．金峰坐擁優質居住環境及配套優勢，未來升值潛力定必無可限量，加上樓盤目前已屆現樓，位處優越地段，環境舒適而不失交通之便，車位供應充足，相信項目將受追求優質生活的用家垂青，中原地產對是次獲得獨家委託銷售畢架．金峰充滿信心，團隊定必積極部署其銷售策略，全力推介項目予買家。