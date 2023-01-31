豪宅新盤｜畢架．金峰推全新現樓示位供預約參觀 中原獲委託獨家代理

遠東發展(035)旗下已屆現樓的沙田嶺地段豪宅項目「畢架．金峰」，今日(31日)委託中原地產作為項目獨家代理。遠東發展地產總裁方文昌表示，畢架．金峰銷情理想，由開售迄今售出36伙，合共套現近8億元。現時單位已陸續入伙，剩餘26個分層單位及4個洋房待售。是次特別推出全新現樓2號洋房示範單位，並會於明日(2月1日)開放予公眾預約參觀。

洋房意向價參考九龍塘及新界東項目

遠東發展營業及市務總經理陳富強稱，畢架．金峰之分層單位、特色戶及獨立屋均以招標形式發售，並會因應市況，考慮提供不同的支付辦法，以配合買家的置業所需。由於項目位於九龍塘與沙田之間，洋房意向價會參考九龍塘及新界東一手豪宅洋房之成交。