豪宅新盤｜薄扶林碧麗軒短期招標 華懋吳崇武年內退休

一手市況理想，豪宅新盤亦趁勢出擊。華懋集團旗下薄扶林豪宅碧麗軒今日(17日)首度開放示範單位。銷售部總監吳崇武表示，碧麗軒意向價將參考南區住宅成交價，將視乎市場反應短期內推出更多單位招標。

吳崇武指，即使內地與本港尚未通關，惟市場仍連錄大額成交，集團於上月售出2伙西貢玥廬單位，以及3伙西半山大學閣單位。至於近月多個豪宅新盤部署推售，相信市場「百貨應百客」，而本地累積一定購買力，故對項目銷情有信心。

集團銷售總經理陳慕蘭稱，碧麗軒自4月底上載售樓說明書，5月初已公布銷售安排，至今已收到大量買家查詢，客源主要來自南區及西半山區，早前已安排貴賓參觀。今日正式開放單位01及05現樓示範單位，予準買家預約參觀。

何文田站第一期待批預售

集團銷售部副總監封海倫說，美國通脹加息，不過香港暫未有跟隨，相信市場已消化加息因素。然而近期樓市交投暢旺，反映市民入市信心充足，而集團將按照自身步伐推盤，料本港樓市前景穩定。她透過，集團於何文田站項目的第一期已申請預售樓花同意書，涉447伙，預計獲批後會隨即推售。

吳崇武宣布今年內榮休 封海倫做「接班人」

另外，入行地產界已50年、人稱「武哥」的吳崇武，於記者會上向傳媒宣布計劃於今年內退休，而碧麗軒以及大學閣將成為他最後負責的兩個項目。吳崇武說，封海倫將成為其「接班人」，負責集團新項目的銷售工作，並稱會在背後支持她。