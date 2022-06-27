豪宅新盤｜薄扶林碧麗軒首展示三房三套現樓複式示位 面積1829方呎

華懋集團旗下位處薄扶林碧荔道57號的豪宅碧麗軒，今日(27日)首度展示位於項目低座的三房三套現樓複式平台連私人花園示範單位。

發展商是次展示的現樓示範單位為單位-03，位於地下及一樓，實用面積1,829方呎，屬三套房間隔，連約370方呎私人平台及約183方呎私人花園。單位室內設計時尚簡約，設計師以現代藝術為設計概念，牆身掛上多幅畫作，營造濃厚的藝術氛圍。橫向型客飯廳長約10米，方正實用，布局分明，可擺放一張米白色沙發及6人餐桌，富有自然質感的木質特色牆貫穿客飯廳。客飯廳設有落地玻璃趟門連接私人花園，延伸室內空間之餘，更可迎納充沛天然光。逾10米長的私人花園可讓住戶在閒時種植盆栽。

廚房設有三面工作枱面，並配置德國廚櫃品牌Poggenpohl及一系列嵌入式廚房家電，包括德國廚具品牌Miele的電磁爐、焗爐、抽油煙機、洗衣機及乾衣機、雪櫃及酒櫃等，廚房旁並設工作間連洗手間。

睡房區設於1樓，三間睡房同為套房設計，提升住戶私隱度。主人套房設廣闊大窗引入遼闊海景，另一側設大型趟摺門連接私人平台，住戶可放置戶外休閒椅和小茶几，享受戶外的清新空氣和曠闊景觀。房間間隔靈活實用，放置雙人大床後仍可三邊落床，大床背靠一張長形雲石桌，充裕空間足夠容納大型家具，亦設有嵌入式衣櫃。同層的另外兩間客房均設有寬闊玻璃窗，空間感十足，住戶可隨心布置及擺放各式家具擺設仍綽綽有餘。

主人浴室鋪設高雅雲石，並以金屬物料打造細節，採用德國Duravit衛浴潔具，配以特大橢圓形浴缸，提升浸浴享受。採雙洗手盆、獨立淋浴間和獨立廁所的設計。其餘兩間套房的浴室裝潢同樣矜貴富麗。

碧麗軒共提供21伙大宅，分別為5座四層或五層高獨立洋房，實用面積由3,469至5,767方呎，全屬四套房間隔，戶戶均設尊屬升降機及私人花園；另設有16戶複式矜罕府邸，均坐擁私人花園或天台，實用面積由1,526至2,646方呎，並設三房(包括一套房至三套房)及四套房間隔。