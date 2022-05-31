豪宅新盤｜薄扶林碧麗軒首錄成交 連售2伙涉資共1.63億

一手市場氣氛造好，刺激豪宅新盤亦有承接，華懋集團旗下薄扶林豪宅碧麗軒首錄成交。發展商公布，於今日(31日)以招標形式連環售出2伙複式單位，合共涉資約1.63億元。

是次錄得最高成交價之中標單位為單位01，實用面積2,646方呎，連177方呎平台及361方呎花園，屬碧麗軒中面積最大的複式府邸，並為早前對外開放的連裝修示範單位，四套房間隔，位於地下及一樓，連1個車位成交價為1.02億元，呎價38,549元。

另外中標單位亦包括單位18，屬複式連天台設計，實用面積1,602方呎，連638方呎平台、76方呎天台及85方呎梯屋，三房套連儲物室間隔，連1個車位以6,130萬元成交，呎價38,265元。

華懋集團銷售部總監吳崇武表示，碧麗軒屬區內絕無僅有之全新頂級海景大宅項目，潛力非凡，自開始招標後一直備受市場關注，吸引具實力之準住客及投資者。是次成交造價理想，集團對銷售非常有信心，相信項目將會受市場追捧，並將密切留意市場需求，而考慮招標加推下一批單位。

碧麗軒位處薄扶林碧荔道57號，共提供21伙大宅，其中洋房採4層至5層高設計，實用面積由3,469至5,767方呎，全屬四套房間隔，戶戶均設尊屬升降機及私人花園；另設16戶複式單位，坐擁私人花園或天台，實用面積由1,527至2,646方呎，設三房套、三房三套及四房套間隔。