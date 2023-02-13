豪宅新盤｜赤柱ONE STANLEY擬下季現樓招標推售 分層戶面積800方呎起

豪宅新盤有新動向，建灝地產赤柱黃麻角道128號豪宅項目「ONE STANLEY」，今日(13日)公布最快將於第二季推出市場。

建灝地產投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目分層單位實用面積由約800至約3,300方呎，獨立洋房實用面積由約2,700至逾7,000方呎。他指，項目預計於下季以現樓形式招標推售，定價會參考港島南區豪宅，包括鴨脷洲及黃竹坑一帶大單位成交價，而近期相關地區成交呎價介乎4萬至6萬元水平。

看好豪宅樓價年內升 10% 至 15%

鄭智荣指，中港全面通關後，市況好轉，交投轉趨活躍，而美國息口於今年第三季見頂，而本港HIBOR息口回落，對樓價提供較大支持，加上政府早前在《施政報告》中推出合資格人才退還在港置業辣稅計劃，對豪宅市場有一定利好，估計豪宅樓價今年可錄得約10%至15%的升幅，一般住宅樓價則看升5%至10%。