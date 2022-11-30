豪宅新盤｜赤柱ONE STANLEY最快明年首季推出 提供82伙

即將踏入今年最後一個月，發展商已部署明年推盤計劃。建灝地產赤柱黃麻角道128號豪宅項目「ONE STANLEY」，今日(30日)公布最快將於明年首季推出市場。

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目屬低密度豪宅設計，提供11座4層高臨海低密度分層住宅，以及32幢豪華海景獨立洋房，逾八成戶型屬實用面積大於1,800方呎的住宅單位，迎合不同買家的需要。分層住宅提供合共50個多元化全特色住宅單位，當中以四房及五房單位為主，此類單位實用面積逾1,800方呎至逾3,300方呎，大部分附設有實用面積逾410方呎至逾960方呎的私人花園或實用面積逾820方呎至逾1,470方呎的尊屬天台，包括花園複式戶、天台複式戶、花園平層戶及天台平層戶等。

項目亦設32幢豪華海景獨立洋房，實用面積由逾2,700方呎至逾7,000方呎，包括四房至六房單位，每幢樓高4層，包括地下低層，戶戶向海，並設有私人專屬升降機、私人花園及尊屬天台，部分更設有私人游泳池。