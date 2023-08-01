豪宅登場｜宏安薄扶林MOUNT POKFULAM提供7幢洋房 設軍事級保安系統

宏安地產執行董事程德韻表示，項目提供7幢洋房，各自坐擁獨一無二的獨立地段門牌，享有高隱私度。每幢洋房均配備私人花園、獨立車庫、連接地下低層至天台層的升降機及私人泳池，洋房層與層之間高度約4.5米，更設三重保安防線，包括軍事級保安系統，而室內亦引進最先進的家居系統，注入現代智慧元素。

宏安地營業及市務部助理總經理黃文浩稱，項目先天地理位置優厚，前臨遼闊摩星嶺及卑路乍灣，背靠蔥翠龍虎山，豐饒綠意繚繞，與連綿山巒一脈相連，故以「MOUNT POKFULAM」命名，喻意居於此地，恰如傲立於山峰絕頂之上。項目設計以薄扶林悠久的歷史為靈感，揉合意大利巴洛克(Baroque)建築及現代簡約設計風格，外牆採用頂級進口天然石材，以重現巴洛克時期的建築精髓，盡顯大宅風範。

宏安地產營業及市務部高級經理陳永盟指，項目交通便利，前往中環車程僅需10分鐘；往西九龍高鐵站、香港國際機場車程分別只需11及31分鐘，適合經常往返中港或出國的商人及專業人士，地利優勢更甚山頂及南區。

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