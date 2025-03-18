豪宅盤趁市旺出擊 帝灣居招標發售12伙

華業(控股)董事周統育表示，「帝灣居」累售出9伙分層單位，標準單位成交呎價約1.2萬至1.3萬元，頂層天台特色單位成交呎價近1.9萬元。另租出一伙分層單位，為2樓A室，實用面積1,285方呎，月租約4萬元。對於後市，周統育指近月成交增加，預計年中美國減息，股市回升企穩，銷售零售市場復甦，故對樓市有信心。

新盤氣氛持續改善，觸發發展商積極推貨，豪宅項目亦出動。華業集團旗下的屯門低密度住宅項目「帝灣居」已屆現樓，項目獨家委託中原地產代理銷售，以招標形式發售12伙分層單位。另外，建灝地產赤柱黃麻角道豪宅項目ONE STANLEY招標形式售出28號洋房，成交價創今年紀錄。

中原地產新界西高級資深營業董事陳忠浩表示，「帝灣居」由1座住宅大樓及5座洋房組成，合共涉27伙，當中分層住宅單位佔22伙，實用面積由887至1,329方呎不等，戶型涵蓋兩房至三房。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，自財政預算案後，樓市隨即迎來小陽春，新盤傾巢而出，銷情火熱，亦有多個新盤於首輪開售錄得即日沽清的佳績，帶動整體樓市氣氛全面升溫；加上近期股市暢旺，財富效應推動買家加快於物業市場尋寶，相信一手市場將繼續是市場焦點所在，預計本月可錄2,500宗至3,000宗一手成交，有望創5個月新高。