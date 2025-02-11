豪宅連錄億元成交 緹外1.85億沽 九龍今年新高

農曆新年假期後，樓市交投逐步回暖，豪宅市場更出現大額成交個案。嘉里建設(683)旗下九龍半山龍駒道3號現樓項目「緹外」錄得今年首宗交投，昨日招標售出1伙連裝修特色大宅，連2個住宅車位以1.85億元成交，造價創今年九龍單一住宅新高。綜合市場消息，九龍區今年迄今已錄得3宗「億元」一手成交。 「緹外」昨招標售出第5座1樓A室連裝修特色大宅，實用面積4,278方呎，附設255方呎前庭，屬四房四套房另加雙工人房間隔，連2個住宅停車位以1.85億元成交，呎價約43,245元。該盤迄今累沽33伙，總成交金額逾99億元。 至於對上兩宗「億元」交投均為新鴻基地產(016)旗下新盤，分別為啟德跑道區「天璽．海」及九龍站「天璽」，成交金額分別為約1.093億元及約1.528億元。

ONE STANLEY

ONE STANLEY推特色大宅招標 港島豪宅新盤亦有新部署，建灝地產旗下赤柱「ONE STANLEY」推出第6座地下B單位花園特色大宅招標，招標時間為周五下午2時至4時。集團投資及銷售部董事鄭智荣稱，自上周公布項目擬短期內推出全新第6至第8座的特色分層大宅，數天內已接獲逾3,000個參觀查詢，故決定即日起開放22伙特色分層大宅予預約人士參觀。他指，參考港島近期約1,000方呎特色豪宅的售價，相信日後這批單位的招標價會有「驚喜」。

