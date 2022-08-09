豪宅Deal｜(有相)西貢傲瀧四房連車位2780萬沽 內地客勁蝕6球半離場

二手樓市況淡靜，部分業主叫價態度回軟，市場減價盤湧現，其中有不少明星藝人居住的西貢豪宅盤傲瀧，近日更錄勁蝕成交。世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，成交單位為1座中層B室，實用面積1,599方呎，屬四房雙套間隔，望翠綠山景及少海景，擁新淨企理裝修。單位最初放盤時叫價2,900萬元，累減120萬元或約4%後，以2,780萬元易手，平均實用呎價17,386元，較市價平8%。據資料顯示，原業主名字為國語拼音，料為內地人，於2018年6月以3,285萬元購入上址及車位，持貨4年，是次轉售帳面蝕約505萬元或貶值約15%；若連使費等開支計算，料實蝕逾650萬元。