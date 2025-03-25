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2025-03-25 10:00:00

貓網種類｜金鋼網/透明窗特點 同蚊網有乜分別？好裝修

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好裝修｜安裝好貓窗網 做個負責任貓奴！一文睇清貓窗網種類與分別

好裝修｜安裝好貓窗網 做個負責任貓奴！一文睇清貓窗網種類與分別

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香港不時都有貓貓墜樓意外發生，每次望到都好心痛其實有唔少貓奴都無裝貓網，搞到有悲劇發生，所以裝修佬決定要為大家介紹金鋼網、透明窗等常見貓網嘅種類同分別，強烈建議貓奴點都要睇下！

DIY 12元格仔貓窗網

人手製作的貓網必定是最省成本的方法之一！有不少主人都會在量度尺寸後，再到12元店購買材料自行打造貓網，而且網上都有不同DIY窗網的教學短片。不過緊記要注意製作出來的成品是否安全，以免發生貓貓傷亡意外！

注意事項：建議以燕尾夾搭配索帶令窗網更加牢固，避免貓咪有機會用蠻力拆開。

貓網種類｜一文睇清種類與分別（am730製圖） 貓網種類｜DIY 12元格仔貓窗網（am730製圖） 貓網種類｜金鋼網（am730製圖） 貓網種類｜鋁窗花/透明窗花（am730製圖） 貓網種類｜蚊網是否等於窗網？（am730製圖）

除了DIY方法之外，坊間亦有窗簾設計公司有提供款式的窗網，而價錢約數百至幾千不等。以下就看看有哪幾種常見款式吧～

金鋼網

金鋼網具有高度的防刮性，可以承受貓咪的爪子刮擦之餘，而且亦不會影響景觀，更可同時防蚊蟲。另外，金鋼網有多種款式可供選擇，可以根據自己的需求進行選擇，例如平趟式、掩合式或有鎖式。若需要安裝貓網的前方有阻擋物的話建議使用平趟式，因為其上下拉趟的設計，開關窗也不會影響活動空間，而且價錢亦相對較便宜；若空間充足則建議安裝掩合式，景觀較開揚之餘，拆洗也十分方便。

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金鋼網

金鋼網

鋁窗花/透明窗花

市面上的鋁/透明窗花堅固可靠，款式和顏色的選擇也很多，能配合單位的配色設計，整體更加一致。選購透明窗花時要選擇具有抗紫外線成分不易變黃的材質，並且厚度和承受力合格，而不是一般的亞克力。可活動式或帶有安全門設計的窗花增加使用靈活性。

鋁窗花／透明窗花

鋁窗花／透明窗花

貓網可作蚊網使用

雖然蚊網與窗網是在外觀上十分相近，但由於蚊網常見網身質料是纖維網，網身較單薄，容易抓破，一般不建議用貓網之用。相反，貓網便可以當作蚊網使用，因其網孔密度較高，能預防蚊蟲、曱甴及老鼠等害蟲。

本文章內容及圖片均由本專欄作者裝修佬提供
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