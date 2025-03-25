貓網種類｜金鋼網/透明窗特點 同蚊網有乜分別？好裝修

香港不時都有貓貓墜樓意外發生，每次望到都好心痛其實有唔少貓奴都無裝貓網，搞到有悲劇發生，所以裝修佬決定要為大家介紹金鋼網、透明窗等常見貓網嘅種類同分別，強烈建議貓奴點都要睇下！

DIY 12 元格仔貓窗網

人手製作的貓網必定是最省成本的方法之一！有不少主人都會在量度尺寸後，再到12元店購買材料自行打造貓網，而且網上都有不同DIY窗網的教學短片。不過緊記要注意製作出來的成品是否安全，以免發生貓貓傷亡意外！

注意事項：建議以燕尾夾搭配索帶令窗網更加牢固，避免貓咪有機會用蠻力拆開。