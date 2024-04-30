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2024-04-30 17:52:58

負資產宗數飆近20年高 中原按揭王美鳳：撤辣後樓價止跌回穩 料未來升勢遏止再回落

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負資產宗數飆近20年高 中原按揭王美鳳：撤辣後樓價止跌回穩 料未來升勢遏止再回落

負資產住宅按揭在今年第一季末增加至32,073宗，較去年第四季末25,163宗增加27.5%，宗數創近20年新高。(資料圖片)

金管局今日(30)公布負資產住宅按揭最新調查結果，負資產住宅按揭在今年第一季末增加至32,073宗，較去年第四季末25,163宗增加27.5%，宗數創近20年新高；涉及金額亦由1,313億元上升25.9%，至1,653億元，金額創2001年第三季起有紀錄以來季度新高。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，今年2月底樓市撤辣後，即時釋放各方面的購買力，樓市回復健康流轉量，樓價在買家增多的支持下回穩，今年首季末與去年第四季末的平均樓價處於相若水平，但礙於季內樓價上落波幅平均亦達1%3%，加上樓價已由2021年高位迄今累挫平均約22%，跌穿兩成界線，令近年一些較新造的高成數按揭，除了九成按揭亦包括八成按揭用家列入負資產類別，因此負資產仍錄得增幅。

王美鳳指出，緊接撤辣後新盤以吸引價開售促銷、二手買家亦加快物色筍盤為主，故此近期樓價走勢是止跌回穩為主；雖然新盤低價銷售令二手樓市有所受壓，但在市場筍盤消化一輪後，樓價或會在短期橫行後開始有溫和升幅，預期未來負資產升勢可遏止並於其後回落。

負資產宗數飆近20年高 中原按揭王美鳳：撤辣後樓價止跌回穩 料未來升勢遏止再回落

王美鳳指出，緊接撤辣後新盤以吸引價開售促銷、二手買家亦加快物色筍盤為主，故此近期樓價走勢是止跌回穩為主。(資料圖片)

拖欠比率仍屬低水平 負資產實質風險仍低

王美鳳稱，雖然負資產數字有所上升及負資產拖欠比率由去年第四季的0.03%升至0.06%，但仍屬相當低水平，而負資產拖欠比率比整體住宅按揭拖欠比率0.09%更低，反映負資產個案供樓人士的持續還款能力甚佳，相信與負資產個案多屬於按保自用業主有關，加上現時失業率仍處3%甚低水平，故此現時負資產個案的實質信貸風險及市場風險仍甚低。

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建議預留不少於69個月供樓儲備資金

王美鳳提醒，供樓人士應對負資產首重保持按時供款，提防斷供至為重要，故此用家入市前宜先評估自己可持續供款的能力及穩定性，並預留不少於69個月供樓儲備資金以應付萬一突變財政狀況，以提高按揭供款防守力；而籌劃置業預算時，每月總供款佔入息比率以不高於40%較為理想。

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負資產宗數飆近20年高 中原按揭王美鳳：撤辣後樓價止跌回穩 料未來升勢遏止再回落

王美鳳提醒，籌劃置業預算時，每月總供款佔入息比率以不高於40%較為理想。(資料圖片)

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