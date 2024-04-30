負資產宗數飆近20年高 中原按揭王美鳳：撤辣後樓價止跌回穩 料未來升勢遏止再回落

金管局今日(30日)公布負資產住宅按揭最新調查結果，負資產住宅按揭在今年第一季末增加至32,073宗，較去年第四季末25,163宗增加27.5%，宗數創近20年新高；涉及金額亦由1,313億元上升25.9%，至1,653億元，金額創2001年第三季起有紀錄以來季度新高。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，今年2月底樓市撤辣後，即時釋放各方面的購買力，樓市回復健康流轉量，樓價在買家增多的支持下回穩，今年首季末與去年第四季末的平均樓價處於相若水平，但礙於季內樓價上落波幅平均亦達1%至3%，加上樓價已由2021年高位迄今累挫平均約22%，跌穿兩成界線，令近年一些較新造的高成數按揭，除了九成按揭亦包括八成按揭用家列入負資產類別，因此負資產仍錄得增幅。