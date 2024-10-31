負資產破4萬｜中原按揭王美鳳：供樓人士還款能力佳 市場風險低

金管局今日(31日)公布負資產住宅按揭最新調查結果，負資產住宅按揭在2024年第3季末大增至40,713宗，較第2季末30,288宗增加34%，宗數創逾20年、83季度新高，涉及金額亦由1,550億元增加34%至2,075億元，金額創2001年第三季起有紀錄以來季度新高。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，今年第3季末住宅按揭負資產升至40,713宗，主因是今年第3季樓價對比第2季平均下跌約4%，加上樓價已由2021年高位至今累跌平均約29%，分別跌穿樓價兩成及一成界線，令近年一些高成數按揭包括九成按揭及八成按揭列入負資產類別，因此負資產仍錄得增幅。