負資產見近20年高 中原按揭王美鳳：撤辣讓樓市解除綑綁回復市場主導

金管局今日(31日)公布負資產住宅按揭最新調查結果，負資產住宅按揭在2023年第4季末增加至25,163宗，較第3季末11,123宗急增1.26倍，宗數創近20年新高；涉及金額亦由593億元，增加1.2倍至1,313億元，金額創逾20年新高。中原按揭董事總經理王美鳳表示，2023年上半年樓價回升約6%後，下半年樓價持續倒跌，第3季蒸發上半年樓價升幅後，第4季樓價再下跌約7%，促使第4季負資產數字繼續上升；而由於2023年全年計樓價下跌近7%，但上落波幅達13%；加上樓價已由2021年高位至今累跌平均約22%，跌穿兩成界線，令近年一些較新造的高成數按揭除了九成按揭，亦包括八成按揭用家列入負資產類別。 王美鳳指出，2023樓市持續處於弱勢，當中包括受息率續升、租平過供、新盤割價等因素影響，雖然第4季市場出現利好因素包括息率見頂在望、政府減辣、擴大人才計劃，但市場信心及經濟動力並未回穩，發展商亦加快以貼近甚至低於二手價促銷新盤，多項因素促使去年第4季樓價仍然受壓下跌。

負資產實質風險暫仍低 王美鳳指出，負資產是指物業的當前市值跌至低於未償還之按揭餘額，屬於當前樓價對比按揭欠款的計算數字，基本上當樓價及估值下跌一定幅度，便很自然出現在高位買入及較新近的高成數按揭個案，負資產上升所涉及之風險是否增加還需看業主的供款能力是否變差；現時供樓人士的持續還款能力較以往大大提高，十多年來之按揭拖欠比率均處於接近零水平，目前即使負資產宗數上升，但負資產個案的拖欠比率雖由去年第3季之0.02%微升至0.03%，但仍近乎零之極低水平，比整體住宅按揭拖欠比率0.08%更低，失業率亦維持2.9%甚低水平，實質信貸風險及市場風險仍甚低。事實上，2003年負資產逾10萬宗屬歷史高峰期，當時失業率達8%，負資產拖欠比率逾2%，與現況不能相提並論。 若樓價續跌 負資產持續增多影響樓市發展 王美鳳認為，過往十多年前推行逆周期樓市措施時的因素已轉變，現在並非是要讓樓市降溫，而是較適宜讓樓市回復由市場主導及復常發展，現時樓市已無需辣招所限制及綑綁，建議政府宜盡早撤銷樓按「辣招」。再者，2023年樓市交投已跌至歷史低水平，若樓價續跌負資產續增將進一步影響樓市流轉及靈活性，基於負資產削弱業主若需要處置物業的可行性，包括在需要換樓或出售單位時礙於要補回按揭差額而難度增加，又或較難將物業轉按或套現資金等。 最新負資產按揭額佔未償還貸款總額已由第3季之3.19%，升至第4季之7.07%，為免樓市進一步積弱，亦為免負資產數字續增窒礙樓市健康發展及市場信心，建議政府審視撤銷樓按「辣招」的迫切性，讓樓市免除綑綁重拾活力。