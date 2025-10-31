負資產連跌兩季！上季降至31449宗 中原按揭王美鳳：樓巿穩中向好 料數字續減

金管局今日(31日)公布負資產住宅按揭貸款調查結果顯示，2025年第三季末負資產住宅按揭宗數按季減少至31,449 宗，對比第二季末的37,806宗，減少16.8%，連續兩季回落；涉及金額由1,902億元減少17.5%至1,568億元。

金管局指，負資產個案主要涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款，而這類貸款的按揭成數一般較高。今年第三季末拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款比率為0.24%，相較第二季末的0.21%，仍維持於低水平。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，今年第三季末住宅按揭負資產數字回落至31,449宗，主要是因為季內樓價逐步回升帶動估值上揚，令早前一些負資產之物業價值回升至高於按揭欠額，遂脫離負資產行列，令負資產數字減少。今年樓巿持續穩中向好，樓價在第二季回穩後，第三季樓價平均按季再上升2%至3%，令第三季末負資產數字繼續減少。