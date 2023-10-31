負資產｜中原按揭王美鳳：料第四季宗數續升 應對負資產首重是……

負資產｜息率上升減慢按揭本金歸還速度 王美鳳解釋，負資產是指物業的當前市值跌至低於未償還的按揭餘額，故此負資產與樓價跌幅、高成數按揭使用量及尚欠按揭餘額有關；當樓價累跌10%或以上，在帳面上計算的負資產個案便無可避免增加。而且，由於按揭息率由去年約1.5厘，逐步升至現為4.125厘，現時業主每月供樓的本金比例較以往低，歸還本金速度較以往慢，若樓價並未扭轉回升，脫離負資產的速度亦會較以往減慢。 負資產｜現時實質信貸風險及市場風險仍甚低 王美鳳稱，然而，現時負資產個案的拖欠比率由上季0.09%，降至0.02%近乎零的極低水平，失業率亦維持2.8%甚低水平，即使負資產宗數上升，現時實質信貸風險及市場風險仍甚低。再者，自政府於7月份放寬銀行按揭成數至高達七成，令非按保上會的首期門檻降低，市場上選擇以非按保上車的用家有所增加，有助減低高成數按保的市場比例，從而降低物業跌入負資產的風險。