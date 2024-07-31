負資產｜中原按揭王美鳳：第四季起利好因素逐增 負資產數字年底有望回落

香港金融管理局今日(31日)公布，負資產住宅按揭在今年第二季末減少至30,288宗，較第一季末32,073宗，減少1,785宗或約5.6%；涉及金額亦由1,653億元，下降6.2%至1,550億元。
中原按揭董事總經理王美鳳表示，今年樓價在首季撤辣後回穩，第二季樓價回軟平均跌4%，而負資產數字未有續升，維持與首季相若水平，相信原因是季內樓價跌幅溫和，而當中不同屋苑單位的樓價升跌情況及升跌幅度有別，加上早年部分高成數按揭借款人，因累積歸還本金而令按揭餘額減少脫離負資產行列，以及樓價估值可能有所滯後市況等。再者，去年7月政府已為1,500萬元以下物業放寬銀行按揭成數至高達七成，亦有助減低使用高成數按保的市場比例。
第二季末涉及負資產30,288宗，基於樓價由2021年高位迄今累跌平均約26%，已分別跌穿樓價兩成及一成界線，令一些近年高成數按揭個案，包括九成按揭及八成按揭列入負資產類別。
市場對實質住屋剛性需求仍大
展望後市，王美鳳表示，基於第二季至近月樓價有所回落，不排除下一季度負資產數字有所回升。然而，第二季樓價平均跌4%，但租金反升3%，樓價跌、租金升反映市場對實質住屋剛性需求仍大，但對樓市觀望選擇先轉買為租的人士增多；下半年尤其第四季至明年，隨着市場上利好樓市因素逐步增多，包括美國大機會在今年9月份啟動減息、第四季本港拆息將有所回落及銀行按揭取態逐步提昇等，料將可增加市場信心，趁低吸納的買家將會增加帶動市場氣氛，樓價有望於年內回穩，年底負資產數字亦有機會回落。
負資產拖欠比率雖上升仍屬低水平
王美鳳指出，雖然負資產拖欠比率由第一季的0.06%，升至第二季末0.11%，但對比過往2003年至2004年負資產亦處於數萬宗至高達10萬宗高水平時期，當時的拖欠比率高達0.5%至逾1%，現時拖欠比率仍屬甚低水平，反映負資產個案供樓人士的持續還款能力仍甚佳，相信與負資產個案多屬於按保自用業主有關，加上現時失業率仍處3%甚低水平，故此現時負資產個案對於銀行的實質信貸風險及市場風險仍低。
應對負資產首重按時供款
王美鳳提醒，供樓人士應對負資產首重保持按時供款，提防斷供至為重要，故此用家入市前宜先評估自己可持續供款的能力及穩定性，並預留不少於6至9個月供樓儲備資金以應付萬一突變財政狀況，以提高按揭供款防守力；而籌劃置業預算時，每月總供款佔入息比率以不高於40%較為理想。