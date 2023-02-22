財政預算案2023｜中原陳永傑：惠及近80%成交 料今年樓價多升1%至2%

中原按揭王美鳳：推動中小型住宅交投增

另外，中原按揭董事總經理王美鳳表示，今次公布的印花稅調整，即時令1,000萬元以下的住宅及非住宅物業買家受惠，減低首置買家的入市負擔，有利促進用家置業，並推動中小型單位成交量增加。她指出，原先的首置物業印花稅率已維持10多年未有調整，期間至今樓價已有約1倍升幅，是次稅階稅率變化可切合樓價已累積的升幅，作出相應合適調整，有助首置用家以較合理的稅率置業。

以300萬元的樓價為例，調整前印花稅率1.5%，相當於4.5萬元，調整後印花稅大幅降低至100元，大減4.49萬元或99.8%。隨著樓價增加，印花稅寛減幅度會相應減少，以樓價900萬元的物業，調整前印花稅率為3.75%，即是33.75萬元，而調整後將會降低至3%或27萬元，降低6.75萬元或20%。