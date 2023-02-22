財政預算案2023｜中原陳永傑：惠及近80%成交 料今年樓價多升1%至2%

財政司司長今日發表新年度財政預算案，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，是為樓市帶來減辣少驚喜，當中調減1,008萬元以下的首置印花稅，認為是政府因時制宜，以減印花稅來振興去年疲弱的物業市場，但因未來私樓供應龐大，加上美國加息步伐未明，他相信有關物業印花稅的調減，未會令樓價飈升。
陳永傑續稱，雖然寬減的印花稅金額只是數萬元，屬少減辣，但象徵意義重大。以往港府房策以壓抑需求為主，多年來只有加辣措施，少見減辣，但面對去年疫情年，物業成交量創新低，私樓樓價更錄得逾15%的跌幅，港府今願意稍為樓市鬆綁，亦證明政府亦意識到物業市場乃香港其中重要經濟命脈，而因時制宜。由於現時香港仍處於初期復甦階段，陳永傑相信有關印花稅調減，未必會大幅度增加物業成交量，料減印花稅單一因素，可為今年樓價升幅增添1%至2%，成交量增20%。
料住宅交投按年升四成 樓價升最少一成
廖偉強預期，以目前相關措施，再結合原已蠢蠢欲動起步上升的樓市，有火上加油的作用，料樓市將更為熾熱，一手新盤銷情料會十分理想，並帶動二手市場一齊起動，3月份小陽春必可出現，並相信今年住宅市場的交投量將較去年大升四成，同時維持今年樓價按年最少升達一成的預測。