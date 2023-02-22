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地產
2023-02-22 18:10:13

財政預算案2023｜中原陳永傑：惠及近80%成交 料今年樓價多升1%至2%

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中原地產及利嘉閣地產兩大代理行均認為，新年度財政預算案針對樓市的措施，帶來少減辣及少驚喜。(資料圖片)

中原地產及利嘉閣地產兩大代理行均認為，新年度財政預算案針對樓市的措施，帶來少減辣及少驚喜。(資料圖片)

財政司司長今日發表新年度財政預算案，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，是為樓市帶來減辣少驚喜，當中調減1,008萬元以下的首置印花稅，認為是政府因時制宜，以減印花稅來振興去年疲弱的物業市場，但因未來私樓供應龐大，加上美國加息步伐未明，他相信有關物業印花稅的調減，未會令樓價飈升。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑

據中原地產研究部資料統計，2022300萬元以下一、二手私人住宅登記為2,359宗，僅佔整體私人住宅登記5.6%，同年1,000萬元以下一、二手私人住宅登記錄33,350宗，佔整體登記79.3%。而本年度財案將物業印花稅稅階擴闊，同時調低了相關印花稅率，調低幅度由1.3%99.8%不等。陳永傑指，1,008萬元以下物業成交為市場主流，以去年為例佔近八成，包攬了上車盤以至中型換樓單位，屬基本民生置業市場，相信有助帶動整體物業成交。

陳永傑續稱，雖然寬減的印花稅金額只是數萬元，屬少減辣，但象徵意義重大。以往港府房策以壓抑需求為主，多年來只有加辣措施，少見減辣，但面對去年疫情年，物業成交量創新低，私樓樓價更錄得逾15%的跌幅，港府今願意稍為樓市鬆綁，亦證明政府亦意識到物業市場乃香港其中重要經濟命脈，而因時制宜。由於現時香港仍處於初期復甦階段，陳永傑相信有關印花稅調減，未必會大幅度增加物業成交量，料減印花稅單一因素，可為今年樓價升幅增添1%2%，成交量增20%

中原按揭董事總經理王美鳳

中原按揭董事總經理王美鳳

中原按揭王美鳳：推動中小型住宅交投增

另外，中原按揭董事總經理王美鳳表示，今次公布的印花稅調整，即時令1,000萬元以下的住宅及非住宅物業買家受惠，減低首置買家的入市負擔，有利促進用家置業，並推動中小型單位成交量增加。她指出，原先的首置物業印花稅率已維持10多年未有調整，期間至今樓價已有約1倍升幅，是次稅階稅率變化可切合樓價已累積的升幅，作出相應合適調整，有助首置用家以較合理的稅率置業。

300萬元的樓價為例，調整前印花稅率1.5%，相當於4.5萬元，調整後印花稅大幅降低至100元，大減4.49萬元或99.8%。隨著樓價增加，印花稅寛減幅度會相應減少，以樓價900萬元的物業，調整前印花稅率為3.75%，即是33.75萬元，而調整後將會降低至3%27萬元，降低6.75萬元或20%

利嘉閣地產總裁廖偉強

利嘉閣地產總裁廖偉強

利嘉閣廖偉強：預算案為復常市火上加油

利嘉閣地產總裁廖偉強認為，今日發表的新一份《財政預算案》算是有驚喜，對樓市十分利好，可為通關復常下的轉勢市「火上加油」，刺激交投量價進一步向好向穩。他表示，是次《財政預算案》中的措施比預期中多，包括繼續派發消費券，有助提振消費及經濟信心，帶動整體市場氣氛向好，而調整首置印花稅稅率，包括千萬元以下的買賣均可受惠，有利樓市增加交投，料有明顯刺激帶動作用，算是另類的減辣措施。

此外，引入公司遷冊機制，吸引外地企業遷冊到港，以及推出新的「資本投資者入境計劃」，申請人在港投放一定金額的資產(不包括物業投資)，經審批便可來港居住及發展，兩項措施均可帶動住屋需求，變相引入更多高端的潛在買家，以便落地生根，對中高價及豪宅物業有刺激作用。

料住宅交投按年升四成 樓價升最少一成

廖偉強預期，以目前相關措施，再結合原已蠢蠢欲動起步上升的樓市，有火上加油的作用，料樓市將更為熾熱，一手新盤銷情料會十分理想，並帶動二手市場一齊起動，3月份小陽春必可出現，並相信今年住宅市場的交投量將較去年大升四成，同時維持今年樓價按年最少升達一成的預測。

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