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2023-02-23 08:00:00

財政預算案2023｜即日調低從價印花稅 全港「3球」有找放盤有幾多？屯門「龍床盤」最受惠！

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財政預算案2023｜即日調低從價印花稅 全港「3球」有找放盤有幾多？屯門「龍床盤」最受惠！

財政預算案2023｜即日調低從價印花稅 全港「3球」有找放盤有幾多？屯門「龍床盤」最受惠！

財政司長陳茂波昨日(22)發表新一份《財政預算案》，樓市「辣招」維持不變，但即日起調低樓價1,000萬元以下的住宅物業從價印花稅，當中樓價300萬元以下物業，只「象徵式」收取100元釐印費，上車客即慳幾萬元。據中原地產統計，目前全港近七成二手放盤，均受惠新措施。

陳茂波表示，去年購置住宅物業人士當中，超過九成屬首次置業。考慮到買賣或轉讓住宅及非住宅物業須繳付的從價印花稅(第二標準稅率)的稅階，自2010年都未有調整，因此作出調整，主要目的是減輕一般家庭首次置業的負擔，特別是中小型單位。

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300萬以下100元印花稅

剛公布的《財政預算案2023》，大幅度調整印花稅，樓價300萬元或以下細價單位，印花稅由原本4.5萬元大減至只需付100元印花稅。過往只有樓價200萬元以下單位，才享有「100蚊」印花稅優惠。

樓價400萬元單位，稅階調整前須支付的稅款為9萬元，新制下稅款將降至6萬元，買家即慳3萬元或33%。但隨着樓價增加，其所慳的稅款比率也會相應縮減。如樓價500萬元的單位，舊制所涉及稅款為15萬元，但調整後降至11.25萬元，慳3.75萬元或25%

至於樓價介乎650萬至900萬元的住宅單位，買家也可節省高達20%稅款。樓價1,000萬元單位，慳得最少，新制下的稅款為37萬元，只比舊制節省5,000元。

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天水圍嘉湖山莊叫價1,000萬元以下的放盤有856伙。(資料圖片)

中原：全港近七成放盤受惠

據中原地產網頁，全港現有41,281個二手放盤，當中27,664伙屬叫價1,000萬元以下的細價樓，佔整體67% 當中以天水圍嘉湖山莊供應最多，佔856伙，其次是荔枝角美孚新邨及沙田第一城，分別佔338323伙。

至於現時叫價低於300萬元的放盤約有498個，佔全港放盤量不足2%，超過七成為居屋及公屋(部分未補地價)，私樓只佔28%，主要為納米單位。

有「龍床盤」之稱的屯門菁雋，相信最為受惠今次預算案「減辣」。中原梁健文表示，屯門區現有約100個放盤低於300萬元，當中菁雋佔約10個，預算案公布後，300萬元以下放盤查詢量增多。以菁雋1個中層開放式戶放盤為例，實用面積128方呎，現叫價240萬元，買家需付的印花稅將由原來3.6萬元，大減至100元。

財政預算案2023｜即日調低從價印花稅 全港「3球」有找放盤有幾多？屯門「龍床盤」最受惠！

中原梁健文表示，屯門區現有約100個放盤低於300萬元，當中菁雋佔約10個，當中1個中層128方呎的開放式戶，現叫價240萬元。(中原地產網站)

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