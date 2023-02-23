財政預算案2023｜即日調低從價印花稅 全港「3球」有找放盤有幾多？屯門「龍床盤」最受惠！

財政司長陳茂波昨日(22日)發表新一份《財政預算案》，樓市「辣招」維持不變，但即日起調低樓價1,000萬元以下的住宅物業從價印花稅，當中樓價300萬元以下物業，只「象徵式」收取100元釐印費，上車客即慳幾萬元。據中原地產統計，目前全港近七成二手放盤，均受惠新措施。 陳茂波表示，去年購置住宅物業人士當中，超過九成屬首次置業。考慮到買賣或轉讓住宅及非住宅物業須繳付的從價印花稅(第二標準稅率)的稅階，自2010年都未有調整，因此作出調整，主要目的是減輕一般家庭首次置業的負擔，特別是中小型單位。

300 萬以下 100 元印花稅 剛公布的《財政預算案2023》，大幅度調整印花稅，樓價300萬元或以下細價單位，印花稅由原本4.5萬元大減至只需付100元印花稅。過往只有樓價200萬元以下單位，才享有「100蚊」印花稅優惠。 樓價400萬元單位，稅階調整前須支付的稅款為9萬元，新制下稅款將降至6萬元，買家即慳3萬元或33%。但隨着樓價增加，其所慳的稅款比率也會相應縮減。如樓價500萬元的單位，舊制所涉及稅款為15萬元，但調整後降至11.25萬元，慳3.75萬元或25%。 至於樓價介乎650萬至900萬元的住宅單位，買家也可節省高達20%稅款。樓價1,000萬元單位，慳得最少，新制下的稅款為37萬元，只比舊制節省5,000元。