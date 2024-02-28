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2024-02-28 17:28:00

財政預算案2024｜世邦魏理仕：樓價短期內止跌回穩 放寬按揭成數利好豪宅

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財政預算案2024｜世邦魏理仕：樓價短期內止跌回穩 放寬按揭成數利好豪宅

郭偉恩預計，樓價在連續九個月下跌後，將會短期內止跌回穩。

財政司長陳茂波今日(28)發表新一份《財政預算案》，宣布即日起全面撤銷樓市三大辣招，金管局隨即發表新措施，包括3,000萬以下的自用住宅按揭成數上調至七成、即時停按揭壓測等。

息口偏高仍阻礙商業投資

世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平表示，政府是次決定符合市場預期取消這些措施將容許企業及非永久性香港居民購買住宅物業，而無需繳付額外印花稅預計此積極措施或將為市場創造正面勢頭。不過，由於息口偏高仍然為不少商業投資活動的障礙，預計交投回升將循序漸進，而房地產投資市場能否持續復甦，關鍵在於租金回升及整體空置率改善。

至於金管局措施，陳錦平認為，提高商業房地產的按揭成數或會促進更多的再融資活動，並減輕低價出售的壓力。2024至20225年賣地計劃而言，陳錦平指，政府預計提供的1.5萬個住宅單位的房屋供應量，為自2011年推出賣地計劃以來的最低水平。第二低的為20192020年賣地計劃當中提供1.55萬個住宅單位。

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一手買賣次季每月料錄逾千宗

該行香港估值及諮詢服務部資深董事郭偉恩稱，留意到不少發展商預期調控措施撤銷，在農曆年後公布在2024年推出的新盤，準備迎接早前壓抑的市場需求；尤其現時發展商冀出售貨尾單位，預計2024年第二季的一手買賣將每月超過1,000宗。對於金管局放寬按揭成數，他認為這將有利於高端住宅及豪宅市場。

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郭偉恩預計，樓價在連續九個月下跌後，將會短期內止跌回穩。中期而言，樓價將因應息口走勢及發展商定價策略而定，由於政府全面取消額外印花稅 (SSD) 措施，二手放售量因而增加，預計或有更多住宅業主減價出售近年購買的單位，這或會令將來整體樓價受壓。

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