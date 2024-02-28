財政預算案2024｜世邦魏理仕：樓價短期內止跌回穩 放寬按揭成數利好豪宅

財政司長陳茂波今日(28日)發表新一份《財政預算案》，宣布即日起全面撤銷樓市三大辣招，金管局隨即發表新措施，包括3,000萬以下的自用住宅按揭成數上調至七成、即時停按揭壓測等。 息口偏高仍阻礙商業投資 世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平表示，政府是次決定符合市場預期，取消這些措施將容許企業及非永久性香港居民購買住宅物業，而無需繳付額外印花稅，預計此積極措施或將為市場創造正面勢頭。不過，由於息口偏高仍然為不少商業投資活動的障礙，預計交投回升將循序漸進，而房地產投資市場能否持續復甦，關鍵在於租金回升及整體空置率改善。

至於金管局措施，陳錦平認為，提高商業房地產的按揭成數或會促進更多的再融資活動，並減輕低價出售的壓力。就2024至20225年賣地計劃而言，陳錦平指，政府預計提供的1.5萬個住宅單位的房屋供應量，為自2011年推出賣地計劃以來的最低水平。第二低的為2019至2020年賣地計劃當中提供1.55萬個住宅單位。

一手買賣次季每月料錄逾千宗 該行香港估值及諮詢服務部資深董事郭偉恩稱，留意到不少發展商預期調控措施撤銷，在農曆年後公布在2024年推出的新盤，準備迎接早前壓抑的市場需求；尤其現時發展商冀出售貨尾單位，預計2024年第二季的一手買賣將每月超過1,000宗。對於金管局放寬按揭成數，他認為這將有利於高端住宅及豪宅市場。