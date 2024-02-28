財政預算案2024｜中信泰富李肇文：「撤辣」促需求回復正常 全年樓價冀升10%

李肇文稱，影響市場的需求因素有很多, 除之前政府的需求管理措施外, 利率走勢、經濟環境及預期等均影響需求。(李睿哲攝)

財政司長陳茂波今日(28日)發表新一份《財政預算案》，宣布即日起撤銷新住宅從價印花稅(NRSD)、買家印花稅(BSD)，以及特別印花稅(SSD)。中信泰富物業代理董事李肇文表示，歡迎政府決定，現時因利率因素市場普遍持觀望態度，引致大部分有實力的潛在買家的需求下降，全面「撤辣」，尤其撤消新從價印花稅，正好減低本港居民換樓及希望以物業作中長線投資保值的成本，重新將需求回復正常，自住或投資者按市場情況作考量，讓物業市場更健康發展。

而取消買家印花稅方面，對吸引人才有正面作用，事實上買家印花稅與政府搶人才政策有牴觸，輸入的專才大部分均一家大小來港，取消能更全面鼓勵人才來港定居，進一步增加人才來港誘因。