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2024-02-28 12:30:34

財政預算案2024｜中信泰富李肇文：「撤辣」促需求回復正常 全年樓價冀升10%

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財政預算案2024｜中信泰富李肇文：「撤辣」促需求回復正常 全年樓價冀升10%

李肇文稱，影響市場的需求因素有很多, 除之前政府的需求管理措施外, 利率走勢、經濟環境及預期等均影響需求。(李睿哲攝)

財政司長陳茂波今日(28)發表新一份《財政預算案》，宣布即日起撤銷新住宅從價印花稅(NRSD)、買家印花稅(BSD)，以及特別印花稅(SSD)中信泰富物業代理董事李肇文表示歡迎政府決定，現時因利率因素市場普遍持觀望態度，引致大部分有實力的潛在買家的需求下降，全面撤辣」，尤其撤消新從價印花稅，正好減低本港居民換樓及希望以物業作中長線投資保值的成本，重新將需求回復正常，自住或投資者按市場情況作考量，讓物業市場更健康發展。

而取消買家印花稅方面，對吸引人才有正面作用，事實上買家印花稅與政府搶人才政策有牴觸，輸入的專才大部分均一家大小來港，取消能更全面鼓勵人才來港定居，進一步增加人才來港誘因。

李肇文稱，但影響市場的需求因素有很多，除之前政府的需求管理措施外，利率走勢、經濟環境及預期等均影響需求，雖然現時幾乎可以肯定利率已見頂，但全面「撤辣」只是將影響需求的障礙移除，未見對需求有大的刺激作用，因此估計未來在開始減息周期前，成交量有機會上升，價格則可望止跌回穩。預計待暑期租務旺季並且年中有機會減息，將更鼓勵轉租為買或刺激資金重回物業投資，成交量及價格會有一定的升幅。如年中開始減息，由於今年初基數較低，預計全年樓價有望升10%

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