財政預算案2024｜地產建設商會：撤辣助樓市回復健康發展 樓價起碼有機會止跌回升

香港地產建設商會歡迎財政司長在《財政預算案》中宣布，全面撤銷所有需求管理措施，即所謂樓市辣招。商會樂見政府聽取社會各界意見，取消多年來一直影響自由市場運作的管控措拖，相信撤銷所有辣招將有助物業市場回復健康發展，經濟重拾增長動力，並恢復市民和國際投資者對香港經濟前景的信心。 商會同時歡迎金管局適時修訂適用於物業按揭貸款的逆周期宏觀審慎監管措施及其他相關監管要求，相信各項修訂措施會令一眾有置業需要的家庭受惠，減輕市民置業上車的財務負擔。

商會認為預算案中公布來年的賣地計劃可滿足市場對未來土地房屋供應的期望，對維持房屋供應平穩發展有正面作用。 對於預算案中提出的其他各項振興樓市和經濟措施，商會表示支持，並將繼續與特區政府和社會各界攜手，把握當前機遇，推動香港的經濟和社會發展，共建美好家園。