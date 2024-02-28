財政預算案2024｜撤三大辣稅 中原按揭：按揭成數近乎全面回復七成 有助各類置業者

新一份財政預算案由即日起(28日)撤銷所有住宅物業管理需求措施，所有住宅物業交易毋須再繳付額外印花稅(SSD)、買家印花稅(BSD)及新住宅印花稅(NRSD)，而金管局同步修訂逆周期宏觀審慎監管措施，包括提升住宅及非住宅物業按揭成數及暫停加兩厘壓測。中原按揭董事總經理王美鳳表示歡迎，讓樓市鬆綁復常發展，現時樓市基本因素已轉變，過往推出多年的「逆周期」樓按措施已不合時宜，過往外圍及本地因素，包括寬鬆貨幣政策下之資金泛濫及經濟環境已轉變，利率亦已邁向正常化，現時為樓市鬆解綑綁措施甚為合適。

2023年本港樓宇買賣登記及新取用按揭宗數，均是逾30年有紀錄以來新低水平，情況不正常亦不健康，並打擊市場信心。王美鳳稱，政府今次果斷落實撤辣，能讓觀望多時的潛在買家重拾信心，加快入市決定，亦更有利樓市重拾動力多元發展，並重新吸引不同需求潛在買家的入市意欲，她相信可令疲弱的樓市及按市，帶來新動力而回暖轉活，交投量及貸款量將可重返正常水平，樓市流轉量亦將可恢復健康水平，同時亦有利配合政府提出吸引資金、企業和人才的方向。

鬆綁按揭入市門檻 樓市更靈活彈性

王美鳳指出，是次金管局提高3,000萬元自用物業按揭成數上限至七成，由於市場上絕大部分買賣成交，均屬於樓價3,000萬元以下，故已幾近等同全面恢復七成按揭指引，上車及換樓人士均可以基本三成首期置業上會，而新財案配合按揭放寬，可減低不同置業需求及換樓人士入市門檻，讓樓市更具靈活彈性。

她指出，過往一些換樓人士礙於二套房印花稅制，或局限於以「先賣後買」方式換樓，若換樓人士希望「先買後賣」以便在換屋過渡方面更易銜接，便因為仍要先交NRSD貴稅(之後12個月內賣出原居，才可退回稅項差額)，而打消念頭，換樓意欲因而有所影響，惟鬆綁措施後，雖然對於有物業按揭在身的換樓人士，仍受限於二套房按揭限制，但阻力較大的新住宅印花稅已撒銷，加上按揭成數進一步放寬至幾近全面回復七成按揭上限，相信有助樓市復常，提升市場信心讓樓市回復靈活發展。以樓價3,000萬元為例，按揭成數由放寬前高達六成，提高至七成，按揭額亦由高達1,800萬元提高至2,100萬元，首期由1,200萬元降至900萬元，減少300萬元或10%，令置業樓門檻進一步降低。