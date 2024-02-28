財政預算案2024｜撤三大辣稅 中原陳永傑：料首季現小陽春 按季增七成

今年財政預算案將推行了14年的樓市辣招全面撤銷，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，相信港府意識到樓價繼續下調，會為整體經濟帶來危機，現在樓市全面撤辣，將有助市場回歸正常流通量，料受撤辣刺激，首季將迎來成交量小陽春，按季有望增加七成，而樓價於龐大貨尾量壓力下，相信上半年微升5%。

取消兩大印花稅 助 吸長線投資者回歸

14年的辣招，於壓抑需求措施下，物業市場流通量被全面扭曲，加上過去3年的疫情及美國接連加息11次的影響下，去年二手成交宗數創28年歷史新低，僅錄29,690宗，而樓價亦拾級而下，較高位下跌23%。陳永傑認為，撤銷特別印花稅SSD，可率先令有套現需要的業主鬆綁，增加二手市場的放盤量，同時亦可吸引早前將資金作定存的長線投資者，重投物業市場。

12月份中原城市租金回報率CRI 已升至3.07%，部分屋苑更高見4厘，與定存相差不遠，加上新住宅印花稅NRSD同步撤銷，大大減低購買物業作長線投資的成本，陳永傑相信，取消兩大印花稅，有助吸引本地長線投資者重投物業市場。

此外，買家印花稅的取消，則有利引入外來資金。陳永傑指，政府一直多管齊下，推出不同措施引入外來人才及錢財，今次撤銷買家印花稅，加上香港物業的健康流通量，相信可有效吸引海外資金重投香港物業。