財政預算案2024｜撤三大辣稅 中原陳永傑：料首季現小陽春 按季增七成

今年財政預算案將推行了14年的樓市辣招全面撤銷，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，相信港府意識到樓價繼續下調，會為整體經濟帶來危機，現在樓市全面撤辣，將有助市場回歸正常流通量，料受撤辣刺激，首季將迎來成交量小陽春，按季有望增加七成，而樓價於龐大貨尾量壓力下，相信上半年微升5%。
取消兩大印花稅 助吸長線投資者回歸
14年的辣招，於壓抑需求措施下，物業市場流通量被全面扭曲，加上過去3年的疫情及美國接連加息11次的影響下，去年二手成交宗數創28年歷史新低，僅錄29,690宗，而樓價亦拾級而下，較高位下跌23%。陳永傑認為，撤銷特別印花稅SSD，可率先令有套現需要的業主鬆綁，增加二手市場的放盤量，同時亦可吸引早前將資金作定存的長線投資者，重投物業市場。
12月份中原城市租金回報率CRI 已升至3.07%，部分屋苑更高見4厘，與定存相差不遠，加上新住宅印花稅NRSD同步撤銷，大大減低購買物業作長線投資的成本，陳永傑相信，取消兩大印花稅，有助吸引本地長線投資者重投物業市場。
此外，買家印花稅的取消，則有利引入外來資金。陳永傑指，政府一直多管齊下，推出不同措施引入外來人才及錢財，今次撤銷買家印花稅，加上香港物業的健康流通量，相信可有效吸引海外資金重投香港物業。
全撤辣 僅令二手交投回復正常
對於全面撤辣會否令港樓重現炒風及樓價急升？陳永傑認為，現時市場積存逾2萬個貨尾單位，預計2024年住宅落成量逾2.5萬個，屬20年新高，於一手發展商相互競爭下，開價料克制，而二手市場於一手爭客下，成交量只是回歸正常化，樓價難以大升。他預測，下月二手成交量可達5,000宗水平，首季成交量將較去年第四季升70%，樓價維持上半年升5%的預測。
暫停壓測 降置業門檻 助增交投
另外，今日金管局同步公布，不論住宅(自用/非自用)、非住宅皆全面調升按揭上限，並且暫停按揭申請的壓力測試。陳永傑指，美國息口連加11次，香港按揭利率亦於兩年內調升0.875厘，按揭壓力測試早已不合時宜。是次金管局新措施有助降低市民置業門檻，減低投資者入市成本，將有助自用及投資者入市，配合財爺全面撤辣措施，料成交量將按季增七成。