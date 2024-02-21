財政預算案2024｜會德豐梁志堅：政府撤辣不要再猶豫 「經濟唔掂、地產都無得做」

《財政預算案》下周三(28日)出爐，市場持續有聲音希望政府為樓市推出「減辣」或「撤辣」措施，會德豐地產主席梁志堅今日(21日)表示，已與財政司長陳茂波會面說明清楚情況，「依家不是只談撤辣問題，而是整體香港經濟問題」，表示政府不要再猶豫，一直都說最重要是經濟「行得好」，坦言「如果經濟唔掂，我哋做地產都無得做」。

若然預算案未能滿足市場期望推出「減辣」或「撤辣」措施，梁志堅稱，上一次《施政報告》已減少部分辣招，惟目前市況轉差，政府不可以再讓市道回落，樓價繼續下跌的話，不少市民手頭上是「買咗樓、供緊樓」，亦有部分供滿樓的市民又會抵押予銀行套現作為其他投資，亦有為子女抵押套現作為首期等，不少市民都有向銀行貸款。他指出，香港現有約200萬個私樓業主，「再跌落去香港都唔知點算，銀行講到明會落雨收摭」，重申經濟不好，地產行業都無辦法好。