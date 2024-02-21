財政預算案2024｜會德豐梁志堅：政府撤辣不要再猶豫 「經濟唔掂、地產都無得做」

《財政預算案》下周三(28日)出爐，市場持續有聲音希望政府為樓市推出「減辣」或「撤辣」措施，會德豐地產主席梁志堅今日(21日)表示，已與財政司長陳茂波會面說明清楚情況，「依家不是只談撤辣問題，而是整體香港經濟問題」，表示政府不要再猶豫，一直都說最重要是經濟「行得好」，坦言「如果經濟唔掂，我哋做地產都無得做」。
若然預算案未能滿足市場期望推出「減辣」或「撤辣」措施，梁志堅稱，上一次《施政報告》已減少部分辣招，惟目前市況轉差，政府不可以再讓市道回落，樓價繼續下跌的話，不少市民手頭上是「買咗樓、供緊樓」，亦有部分供滿樓的市民又會抵押予銀行套現作為其他投資，亦有為子女抵押套現作為首期等，不少市民都有向銀行貸款。他指出，香港現有約200萬個私樓業主，「再跌落去香港都唔知點算，銀行講到明會落雨收摭」，重申經濟不好，地產行業都無辦法好。
被問及樓價走勢，梁志堅認為，美國實際上經濟不算好，高息環境下造成的影響很大，故相信下半年息口一定會回落，指目前部分銀行息口已開始下調，料香港都會跟隨美國減息步伐。
地皮流標並非「發展商夾埋一齊」
去年多幅地皮流標收場，梁志堅指「政府有地一定要拿出來賣」，不過政府的估價與實際市面價錢有約幾個月的出入，強調並非「發展商夾埋一齊」，是各有各都「有數計」，事實上個個都「俾唔到價」，自然就造成流標。他相信政府不會不賣地，經過上次這樣都會很聰明，清楚市場環境，如果要拿地出來都要貼近市價。
黃光耀建議進一步寬減首置印花稅
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀指，期望《財政預算案》能進一步「減辣」，吸引投資者、海外買家及公司買家重投市場；亦期望推出措施刺激本地需求，鼓勵首置。他續指，如進一步寬減首置印花稅、把600萬至900萬元物業(上車類物業)首置印花稅調低等。參考去年《財政預算案》放寬從價印花稅階梯，令600萬至900萬元中小型單位印花稅由3.75%減至3%，買家普遍慳超過20%印花稅，涉及款項約數萬元，隨即令此銀碼的物業成交急升。及後年中再放寬按揭成數及保費，令去年3月一手及二手總成交按月增長達87%，可見「減辣」對市場的成效顯著。