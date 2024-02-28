財政預算案2024｜樓市「撤辣」二手業主亢奮 反價封盤頻現 一文睇晒有咩盤！

財政司長陳茂波今日(28日)發表新一份《財政預算案》，宣布即日起全面撤銷新住宅從價印花稅(NRSD)、買家印花稅(BSD)，以及特別印花稅(SSD)。金管局隨即發表新措施，包括3,000萬以下的自用住宅按揭成數上調至七成，以及即時停按揭壓測。市場預期二手市況有望好轉，正在放盤的業主更希望「搏一搏」善價而沽，各區屋苑出現業主反價或封盤情況，更有業主見額外印花稅(SSD)即日起撤銷後，入市不足半年即放盤。
將軍澳3屋苑業主反價 最多加價60萬
中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳區有3個屋苑於《財政預算案》公布撤辣後出現業主反價情況，其中都會駅6座中層D室，實用面積約633方呎，原先叫價890萬元，最新加價60萬元或約6.7%，至950萬元，呎價約15,008元。
近期持續出現蝕讓成交的日出康城亦有業主趁機上調叫價，LP6 1座高層D室，實用面積約905方呎，最初開價1,600萬元，最新反價至1,650萬元，加價50萬元或約3.1%，呎價約18,232元。
另外，將軍澳中心1座低層C室，實用面積 約668方呎，之前叫價872萬元，最新叫價880萬元，加價8萬元或約0.9%，呎價約13,174元。
三大藍籌屋苑有份 太古城兩房則王加價近6%
中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，鰂魚涌太古城金殿台中層D室，實用面積約580方呎，兩房則王。原開價880萬元，《財政預算案》後即反價至930萬元，加價50萬元或約5.7%，呎價約16,034元。趙鴻運指，太古城於「撤辣」後睇樓查詢量增加約兩成，以用家為主，而反價業主有約10%，封盤則約5%；預期業主議價空間收窄，後市樓價有約5%至8%的升幅。他稱，太古城2月迄今暫錄8宗成交，平均呎價約1.54萬元。
中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，沙田第一城2座中層C室，實用面積約327方呎，兩房間隔。原先叫價400萬元，現反價至430萬元，加價30萬元或約7.5%，呎價約13,150元。伍錦基指，沙田第一城現時業主反價及封盤情況各佔10%及5%，以兩房單位為主，預期「撤辣」後屋苑兩房單位造價可低位回升約5%至10%，重上約400萬至420萬元水平。
中原地產沙田置富第一城分行資深分區營業經理陳廸豪指，沙田第一城42座高層E室，實用面積約284方呎，兩房間隔。原叫價420萬元，最新調整至430萬元，加價10萬元或約2.4%，呎價約15,141元。
利嘉閣天水圍區域董事蕭嘉偉指，天水圍嘉湖山莊美湖居4座中層D室，實用面積約540方呎，三房間隔，周二(27日)開價480萬元，今天(28日)全面「撤辣」消息公布後即加價至520萬元，加幅40萬元或約8.3%，呎價約9,630元。
爾巒四房加價「1球」
中原地產元朗副區域營業經理王勤學指，元朗爾巒1座低層A室，實用面積約1,271方呎，四房間隔。原叫價1,488萬元，「撤辣」後業主反價至1,588萬元，加幅100萬元或約6.7%，呎價約12,494元。
嵐山「納米戶」反價12%
利嘉閣地產高級分區董事馮澤源稱，大埔嵐山9座中層H室，實用面積約196方呎，開放式間隔。原叫價268萬元，財案公布後調高叫價至300萬元，加價32萬元或12%，呎價約15,306元。
柏傲莊一房放盤叫價升至760萬
中原地產沙田置富第一城分行資深分區營業經理陳廸豪表示，大圍柏傲莊2A座中層E室，實用面積約322方呎，一房間隔。業主於2020年10月以703.9萬元買入，原叫價740萬元放盤，今天(28日)反價至760萬元，加價20萬元或約2.7%，呎價約23,602元。
粉嶺名都業主入市不足半年即放盤
中原地產粉嶺中心分行經理蔡堅濤說，粉嶺花都廣場2座低層E室，實用面積約370方呎，兩房間隔。原叫價388萬元，「撤辣」後業主反價至410萬元，加幅22萬元或約5.7%，呎價約11,081元。
蔡堅濤續說，粉嶺名都2座低層C室，實用面積約376方呎，兩房間隔，業主於2023年10月以333萬元入市，見額外印花稅(SSD)即日起取消，即以415萬元放盤，呎價約11,037元。
「炒家天堂」復活 荃灣中心兩業主加價4%
「炒家天堂」亦見復活，市場消息指，荃灣中心4座高層D室，實用面積約324方呎，周二(27)見298萬元可收票，但「撤辣」消息公布後，最新超過310萬元業主才考慮，加價12萬元或約4%。同屋苑8座高層C室，實用面積約425方呎，業主表示昨日380萬元會收票，惟今日395萬元先考慮，加幅15萬元或約3.9%。
荃德花園業主封盤
中原地產荃灣萬景峯分行副分區營業經理余仲平表示，荃灣荃德花園B座低層B室，實用面積約341方呎，原先叫價340萬元，下調至318萬元仍無人問津，《財政預算案》宣布樓市全面「撤辣」後，業主看好後市，即時決定封盤。