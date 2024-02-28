財政預算案2024｜樓市「撤辣」二手業主亢奮 反價封盤頻現 一文睇晒有咩盤！

財政司長陳茂波今日(28日)發表新一份《財政預算案》，宣布即日起全面撤銷新住宅從價印花稅(NRSD)、買家印花稅(BSD)，以及特別印花稅(SSD)。金管局隨即發表新措施，包括3,000萬以下的自用住宅按揭成數上調至七成，以及即時停按揭壓測。市場預期二手市況有望好轉，正在放盤的業主更希望「搏一搏」善價而沽，各區屋苑出現業主反價或封盤情況，更有業主見額外印花稅(SSD)即日起撤銷後，入市不足半年即放盤。

近期持續出現蝕讓成交的日出康城亦有業主趁機上調叫價，LP6 1座高層D室，實用面積約905方呎，最初開價1,600萬元，最新反價至1,650萬元，加價50萬元或約3.1%，呎價約18,232元。

中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳區有3個屋苑於《財政預算案》公布撤辣後出現業主反價情況，其中都會駅6座中層D室，實用面積約633方呎，原先叫價890萬元，最新加價60萬元或約6.7%，至950萬元，呎價約15,008元。

三大藍籌屋苑有份 太古城兩房則王加價近6%

中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，鰂魚涌太古城金殿台中層D室，實用面積約580方呎，兩房則王。原開價880萬元，《財政預算案》後即反價至930萬元，加價50萬元或約5.7%，呎價約16,034元。趙鴻運指，太古城於「撤辣」後睇樓查詢量增加約兩成，以用家為主，而反價業主有約10%，封盤則約5%；預期業主議價空間收窄，後市樓價有約5%至8%的升幅。他稱，太古城2月迄今暫錄8宗成交，平均呎價約1.54萬元。

中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，沙田第一城2座中層C室，實用面積約327方呎，兩房間隔。原先叫價400萬元，現反價至430萬元，加價30萬元或約7.5%，呎價約13,150元。伍錦基指，沙田第一城現時業主反價及封盤情況各佔10%及5%，以兩房單位為主，預期「撤辣」後屋苑兩房單位造價可低位回升約5%至10%，重上約400萬至420萬元水平。

中原地產沙田置富第一城分行資深分區營業經理陳廸豪指，沙田第一城42座高層E室，實用面積約284方呎，兩房間隔。原叫價420萬元，最新調整至430萬元，加價10萬元或約2.4%，呎價約15,141元。

利嘉閣天水圍區域董事蕭嘉偉指，天水圍嘉湖山莊美湖居4座中層D室，實用面積約540方呎，三房間隔，周二(27日)開價480萬元，今天(28日)全面「撤辣」消息公布後即加價至520萬元，加幅40萬元或約8.3%，呎價約9,630元。