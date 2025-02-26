財政預算案2025｜樂風集團：向市場發出明確信息 推盤及收購步伐更明確

梁鎮峰預期，在樓市供應減少而市場剛性需求仍然存在的情況下，本地樓價將會持續平穩向好。

政府由即日起將徵收100元印花稅的物業價值上限由300萬元，提高至400萬元，以減輕購買樓價較低的住宅及非住宅物業人士負擔。樂風集團首席投資及資產管理總監梁鎮峰表示，相信上述措施將有助減輕置業成本，刺激更多潛在買家入市，有利年輕人及用家上車以提升市場流動性，並激活換樓鏈。

財政司長今日(26日)發表新一份《財政預算案》，樂風集團對一系列支援經濟及樓市措施表示歡迎，集團亦樂見政府向市場發出明確訊息，令集團推盤及收購的步伐更明確。

至於當局預計私人住宅單位在未來五年的平均每年落成量，將較過去五年的平均數減少約8%，梁鎮峰預期，在樓市供應減少而市場剛性需求仍然存在的情況下，本地樓價將會持續平穩向好。同時政府釋出有關住宅供應的明確信息，增加在觀望樓市的買家的入市意欲，預計將會有更多由租轉買的成交發生。

對於政府來年不會推售商業用地，梁鎮峰指出，樂見政府注意到商業市場在過去數年所面臨的情況和挑戰，同時鼓勵更多外地企業落戶香港，讓市場能夠消化現有供應，從而帶動相關物業租金和空置率回復至正常水平。政府宣佈暫停推售商業用地，亦能向企業及投資者等釋出正面的信號。