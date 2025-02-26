財政預算案2025｜樓市措施業界回應一覽：直接刺激較少 放寬印花稅助力上車｜不斷更新

預算案亦公布考慮將部分商業地作住宅發展用途，此舉能提供更多優質住宅地，助年輕人、用家安居樂業，而且令土地用途更具彈性，集團對此表示歡迎。

此外，「啟德智慧綠色集體運輸系統」將於今年內招標，勢令區內配套全面升級，而集團於區內有多個項目，將非常受惠於此重點基建，加上體育園將正式開幕，盛事連連，進一步提升區內潛力。

預算案亦公布加速「北部都會區」建設，將加強發展商投資「北都」信心，同時令創科、新興產業加快落戶區內，為區內帶來更多工作、住屋需求及經濟活動。會德豐地產一直對「北都」發展有信心，古洞站旁的優質項目有望今年推出，第1期涉457伙，集團會運用打造新社區的經驗豐富，一同推動「北都」發展。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，歡迎財政預算案放寬從價印花稅，減輕置業成本，幫助更多年輕人及用家上車，亦有助推動置業階梯，激活換樓鏈。

財政司司長陳茂波今日發表新一份2025/26年《財政預算案》，重要措施包括徵收一百元印花稅的物業價值上限由300萬元提高至400萬元，商業用地改劃成住宅用途，加速「北部都會區」建設等，一文睇清地產業界如何看：

世邦魏理仕陳錦平：財案對樓市沒有太大影響 仍有兩大原因阻礙

世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平表示，預算案對香港房地產行業沒有太大直接影響，旨在直接刺激地產需求的政策措施較少。去年預算案中徹底取消了緊縮措施，但對交易量及樓價的正面影響有限。高融資成本及房地產供應過剩仍然為影響投資需求大幅增長的主因。

儘管面臨旨在加強成本控制的短期財政限制，政府仍致力於提出旨在實現長期增長目標的創新措施。香港準備加快發展北部都會區，將其打造成為全球創新科技公司的樞紐。政府將優先為此措施分配資金資源。雖然部份發展商或優先考慮減低負債率及改善資產負債表，但其他財團或會利用較低的土地成本，並在未來經濟及人口增長的重點地區加強土地儲備。

世邦魏理仕鄭亥延：放寬印花稅刺激二手低門檻交投 樓價今年觸底

世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部執行董事兼主管鄭亥延表示，香港樓市一般與股市息息相關。一旦股市復甦，住宅市場也會在六個月內隨之復甦。政府在香港資本市場措施將對住宅市場產生正面影響。由於 2025 年農曆新年較早，樓市今年年初交易量較低，但我們預測住宅交易量將按年增加起碼 10%，達到接近 60,000 宗。

價值低於400萬港元的住宅所需支付的印花稅，從之前的60,000元降至100港元。這或僅刺激對二手市場的低門檻單位交投。在2024年，低於400萬的物業佔總交易量的約25%，而樓價介於300至400萬港元的交易數量佔整體交易量的約15%。

在2024/25年，政府承諾出售十塊住宅用地，但只有四塊成功售出。六個延期的土地未有進行招標，並且無一位於市中心。雖然土地銷售緩慢或由於當前市場低迷，但政府應該考慮供需之間的長期平衡及財務狀況。即使息口持續下調，樓市價格或在2025年觸底，樓市或會出現小幅復甦。儘管越來越多的內地人士關注豪宅市場，但只專注於較新豪宅項目，但豪宅市場在2025年仍將面臨下行調整。

預計2025年土地市場將繼續低迷。為了使土地銷售更具吸引力，政府應避免增加過多的發展限制或義務，例如政府設施、公共停車位和斜坡維護。此外，政府應物業目前用於自身用途的城市用地，並將其重新發展。