財政預算案2025｜綠色建築議會：支持政府加速綠色發展 達致碳中和目標

綠色建築議會一直致力與金融界緊密合作，推動綠色金融發展。由香港金融管理局發表的香港可持續金融分類目錄，已經納入了由本會認證的綠建環評（BEAM Plus）和「零碳就緒建築認證計劃」，推動持份者設定和實行碳中和目標。為協助銀行和業主判斷擬進行的建設或翻新項目是否符合金管局分類目錄標準，該會推出「綠色金融分類目錄合格申報服務」，以支持這些綠色金融倡議。此外，本會正與香港綠色金融協會合作編制一份綠色金融分類目錄的建造業界指南，以協助業界應用香港分類標準。

香港綠色建築議會表示，歡迎財政司長今日(26日)發表的《2025/26年度財政預算案》，支持政府加速綠色發展，並積極拓展綠色產業，引領業界促進香港實現可持續建築環境，目標在2050年前達致碳中和。

建設綠色城市 善用智能科技

此外，香港綠色建築議會致力配合政府推動綠色科技，除了推出《香港綠色建築議會節能改造指南》，促進業界透過最新科技，為物業進行節能改造，並於今年推出節能改造與科技資料庫，加入更多綠色科技和成功案例，讓業界掌握相關技術及制訂節能改造的策略，促進創新科技應用，從而提升建築物能源效益。另將於今年年中推出綠建環評既有建築3.0版本，當中加入智能設施管理，配合政府推動智慧物業管理的倡議。

增強跨地域合作 聚焦綠色產業

香港綠色建築議會贊成香港繼續支持前海先行先試，讓成功經驗幅射至整個大灣區以至全國，同時發揮作為「一帶一路」功能平台的重要角色，以及探索馬來西亞、沙特阿拉伯等地，以至中亞、南亞及北非的市場潛力，尤其聚焦綠色發展與創新科技領域，開拓綠色產業的國際機遇。目前，有5個位於深圳前海的新建及既有建築已作為試點參與綠建環評評估，另亦有超過10個項目位於大灣區及一帶一路等地區。此外，香港綠色建築議會正與廣東省建科院研究，合作推出大灣區節能改造技術指南。