財案措施+樓價回落！「5球以下」細價樓主導大市 嘉湖山莊已錄127宗成交｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，受惠今年2月份《財政預算案》降低百元印花稅門檻措施，而且息口下調，市民上車置業意欲提升，價值500萬元或以下的一手及二手買賣比例齊向上。2025年首四個月一手低價比例急升至45%，創2009年後的16年新高；二手低價比例更升穿五成水平，錄51%，創2016年後的9年新高。

2025年首4個月全港一手私人住宅買賣合約登記宗數錄5,474宗，當中價值500萬元或以下的成交錄2,481宗，佔比達45%，較2024年的比例22%大幅增加23個百分點。回顧2021年樓市高峰期，一手低價比例只有僅一成，其後樓市持續調整，2022年至2024年比例回升至兩成水平。