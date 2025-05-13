財案措施+樓價回落！「5球以下」細價樓主導大市 嘉湖山莊已錄127宗成交｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，受惠今年2月份《財政預算案》降低百元印花稅門檻措施，而且息口下調，市民上車置業意欲提升，價值500萬元或以下的一手及二手買賣比例齊向上。2025年首四個月一手低價比例急升至45%，創2009年後的16年新高；二手低價比例更升穿五成水平，錄51%，創2016年後的9年新高。
2025年首4個月全港一手私人住宅買賣合約登記宗數錄5,474宗，當中價值500萬元或以下的成交錄2,481宗，佔比達45%，較2024年的比例22%大幅增加23個百分點。回顧2021年樓市高峰期，一手低價比例只有僅一成，其後樓市持續調整，2022年至2024年比例回升至兩成水平。
次季一手細價樓成交比例預期略降
今年初發展商主力減價促銷新界或遍遠地區細價上車盤，加上新政策帶動下，刺激一手低價買賣暢旺，進一步推高比例重上四成半；惟近日有不少發展商積極部署推售市區中高價物業，預料第二季一手細價樓成交比例將略降，但仍有望保持約四成左右。
截至4月份，2025年500萬元或以下買賣登記宗數較高的10個新盤，有9個位於新界區。元朗「朗天峰」以369宗居首，總值14.56億元。第二為屯門「黃金海灣」2期「珀岸」，錄301宗，總值10.4億元。洪水橋「滙都」第2期錄242宗，位列第三，總值10.31億元；而九龍城「南首」是唯一一個上榜的市區新盤，錄138宗，排名第六，總值6.06億元。
料年內二手細價樓成交比例維持五成水平
2025年首4個月全港二手私人住宅買賣合約登記宗數錄11,604宗，當中價值500萬元或以下的成交錄5,894宗，佔比達51%，較2024年的比例48%上升3個百分點。其實2021年樓價曾創歷史新高，當時二手低價比例最低只有21%。
隨著樓價回落，住宅物業價值下降，市場購買力逐步流向細價樓，2022年及2023年比例分別上升至27%及36%。2024年政府全面撤辣、停壓測及放寬按揭成數，二手交投活躍，令低價比例迅速大升至48%。今年放寬印花稅生效，比例再向上升穿五成，近4年累計上升30個百分點。相信大部分買家仍然會以趁低入場上車的目標為主，估計今年二手細價樓成交比例繼續維持在五成水平。
截至4月份，2025年500萬元或以下買賣登記宗數較高的10個二手私人屋苑，全部均為樓齡較舊的傳統屋苑。買賣最多是天水圍嘉湖山莊，錄127宗，總值5.29億元。沙田第一城錄63宗，排名第二，總值2.5億元。第三是荃灣中心，錄55宗，總值1.69億元。