財爺Plan效應｜首5個月1千萬至1.2千萬二手買賣錄逾千二宗 跑贏其他金額類別

受惠於俗稱「財爺Plan」的放寬按保措施，價值1,000萬至1,200萬元的二手私人住宅買賣持續暢旺。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，2022年首5個月錄1,240宗，佔2021年全年同類成交近四成或約38%，比例明顯較其他金額組別的三成為高。當中，港島區及新界區買賣較優，首5個月港島佔37%，新界佔42%，而九龍佔32%，估計2022年全年價值1,000萬元至1,200萬元的二手買賣約有3,000宗，數未高達去年全年同類買賣量的92%，比例跑贏其他類別，更明顯高於大市的比例。

至於價值1,200萬元至2,000萬元的二手登記，首5個月錄1,487宗，佔2021年全年同類成交的33%，當中港九新界3區的買賣佔比相若，分別錄32%、33%及33%，估計今年全年約有3,600宗，高達去年全年同類買賣量的79%，高於大市的比例。

價值800萬元或以下的二手登記，今年首5個月錄9,371宗，佔2021年全年同類成交的29%，而新界區佔30%，高於港九市區各佔的28%；估計今年全年約錄22,500宗，數字只達到去年全年同類買賣量的70%，略低於大市的比例。

價值800萬元至1,000萬元的二手登記，今年首5個月錄2,659宗，佔2021年全年同類成交的27%，比例落後於其他金額組別及大市；估計今年全年約錄6,400宗，只達到去年全年同類買賣量的65%，比例低於大市。