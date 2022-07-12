財爺Plan｜中原：上半年1000至1200萬二手樓買賣 逆市升近5%

財爺Plan帶動下，今年上半年價值1,000萬至1,200萬元的二手私人住宅買賣登記量在逆市上升，按半年度升4.9%，屬唯一錄得升幅的樓價組別。(資料圖片)

受惠於八成按揭的樓價上限放寬至1,200萬元，2022年上半年價值1,000萬至1,200萬元的二手私人住宅買賣登記跑出。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，自放寬按保後，第二季登記明顯急升，推動上半年錄1,527宗，按半年度上升4.9%，升幅明顯跑贏大市及其他組別。當中升幅主要來自新界區(升18.6%)，反映放寬按保及北部都會區計劃等措施，利好新界區私樓買賣，而港島區及九龍區則分別升7.9%及跌15.3%。

其他樓價組別均錄跌幅

受第五波疫情及美國加息等利淡因素打擊，其他組別的買賣登記均錄得跌幅，價值1,200萬至2,000萬元的二手登記，在今年上半年錄1,818宗，按半年度下跌11.6%，跌幅低於大市的跌幅(跌18.3%)，當中新界區累跌8.9%，港島區及九龍區各累跌13.4%。首季受疫情影響，登記略為放緩，但放寬按保後，換樓活動開始轉活，令第二季登記增長加快，並快於大市增長。

至於價值800萬元或以下的二手登記，今年上半年錄11,329宗，按半年度下跌17.8%，跌幅略低於大市的跌幅(跌18.3%)，港島區、九龍區及新界區分別累跌23.3%、23.2%及13.9%。上半年的跌幅主要是受港島區及九龍區的跌幅拖累，反映港九市區樓價較高，合適的樓盤量較少，受惠亦較低。相反，新界區跌幅較少，因細價樓盤較多，所以較為受惠。

價值800萬元至1,000萬元的二手登記，今年上半年錄3,134宗，按半年度下跌26.9%，跌幅高於大市的跌幅(跌18.3%)，新界區、港島區及九龍區分別累跌29.9%、23.8%及21.9%。當中新界區跌幅較大，主要是交通配套發展未成熟，不及港九市區的樓盤吸引。

全港二手私人住宅方面，今年上半年錄18,526宗，較去年下半年的22,667宗下跌18.3%。受疫情及美國加息影響，今年上半年樓市氣氛淡靜，買家入市意欲下降，以至二手交投回軟。