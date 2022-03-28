財爺Plan｜放寬按保帶動 萬景峯本月成交急升7倍

自財爺Plan新按保措施推出後，不少換樓客加快入市，帶動千萬元物業成交增加。中原地產荃灣愉景新城第二分行副區域營業經理黃一鋒表示，荃灣區本月累錄逾110宗二手成交，當中樓價1,000萬元或以上的成交佔27宗，較上月16宗升近70%。

萬景峯上月成交僅 1 宗 本月增至 8 宗 黃一鋒續稱，指標屋苑萬景峯上月僅1宗成交，本月成交急增，已錄得8宗成交，升幅達7倍。分行新近促成萬景峯6座低層F室成交，實用面積508方呎，兩房間隔，享開揚市景。單位於去年9月叫價1,100萬元，現以1,030萬元沽出，折合實用呎價20,276元，減價幅度約6%。據悉，原業主於2011年1月以460萬元購入上址，持貨11年沽出，帳面獲利570萬元，單位期內升值1.2倍。

同樣受惠新按保 康澤花園本月錄 3 宗成交 另外，世紀21日昇地產執行董事黃文龍表示，自上月公布放寬按揭保險計劃上限後，整體800萬元以上的中價物業成交量明顯轉活，其中北角炮台山康澤花園本月錄得3宗成交，其中一宗為D座中層06室，建築面積760方呎，實用面積532方呎，屬兩房設計，單位眺望開揚城市景及少海景，剛以958萬元成交，實用呎價18,008元，低市價約5%成交。