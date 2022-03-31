財爺Plan｜新按保效應料今年下半年顯現 咩單位最受惠？

仲量聯行今日發佈的《香港住宅銷售市場綜述》顯示，相信新措施可帶來與上一次2019年10月上調按揭保險樓價上限相若的刺激作用，將有助刺激住宅市場氣氛，帶動交投量價齊升。當中樓價介乎1,000萬至1,200萬港元的住宅單位，須付首期金額由樓價的50%，顯著調低至20%，讓換樓人士有較大空間選購樓價較高的住宅單位，預計此樓價範圍的住宅單位將最為受惠。

自政府於新一份財政預算案宣佈放寬高成數按揭的樓價上限，讓置業人士有更多選擇，二手市場交投亦轉趨活躍。然而，仲量聯行預期新措施的刺激效應，要待下半年疫情趨穩定後才會顯現。

加息周期 中小型住宅買家或觀望

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，隨著市場進入加息周期，中小型住宅的潛在買家對價格相對敏感，即使政府放寬按揭保險的樓價上限，買家的入市意欲仍會受壓抑，預料須待下半年疫情漸趨穩定後，才能更清晰看到新措施能帶來多大程度的刺激效應。

另外，仲量聯行大中華研究部主管黃志輝認為，是次放寬高成數按揭樓價上限的安排，對首次置業人士的影響不大，他們仍受限於相同的借貸要求申請按揭。但從好的方向看，隨著換樓階梯打通，將有更多家庭轉投樓價1,000萬港元以上的樓盤，帶動樓價較低的樓盤供應增加；而隨著供應增加，潛在買家將有更多選擇，業主放售物業時，或須調整叫價以維持競爭力。