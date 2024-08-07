貨尾擠塞｜撤辣效應消 半年來首現 新盤預售樓花申請再歸零

受惠樓市全面撤辣，新盤市場氣氛一度炒熱，惟高息環境持續及經濟復甦未如預期下，近期市況已大為冷卻，發展商亦轉抱審慎觀望態度。地政總署公布，7月未有接獲預售樓花同意書申請，屬撤辣後首次，亦繼今年1月後再錄「零申請」情況。
截至今年7月底，全港滾存待批預售樓花同意書單位數目為13,443伙，較今年6月的13,578伙，按月減少135伙或約1%。
發展商或專心推售貨尾
利嘉閣地產研究部主管陳海潮向本報稱，發展商現積存不少貨尾，隨著購買力經過一輪消化，近期去貨速度有所放慢，故出現零申請預售樓花情況，相信部分發展商目前或考慮先專心推售貨尾，待散貨後再去申請預售樓花。
展望後市，陳海潮認為，撤辣迄今市場已趨向冷靜，買家開始顧慮其他因素，包括整體經濟走勢、股市表現等；此外美國始終仍未落實減息，高息環境下仍窒礙買家入市決定。他相信，若9月美國落實減息，對樓市交投氣氛及買家心理有一定正面影響，惟實際效果尚待觀察，且香港是否及時跟隨減息，減息幅度亦料不會太大。他指，樓市目前貨尾積存量仍大，發展商繼續採取低價推售策略，拖累二手業主叫價能力，落實減息後樓價跌勢預計能夠緩和，不過全年計仍有機會跌約5%。
萬泰大埔項目獲批預售 涉135伙
至於上月有1個項目獲批預售樓花，打破6月「零獲批」情況，涉及135伙，為萬泰集團旗下大埔公路大埔滘段4138號項目，預計落成日期為今年9月30日，樓花期僅約2個月。
NOVO LAND周五開賣154伙
多個新盤有新部署，新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND」第3B期加推4號價單共78伙，維持最高折扣15%，折實價306.68萬至861.47萬元，有32伙折實價低於400萬元；折實呎價11,645至12,729元，折實平均呎價約12,176元。該盤落實周五開賣154伙，當中價單推售125伙，另招標出售29伙。
屯門飛揚為8伙增限時折扣
長江實業集團(1113)及新地合作的屯門青山公路新盤「飛揚」將於周六發售6伙，同時更新價單，該6伙連同另外2伙在售單位增設限時折扣優惠，兩房享8.8萬元折扣，三房享12.8萬元折扣。長實營業部助理首席經理楊桂玲稱，項目兩期迄今累售716伙，佔全盤800伙約90%，套現逾36億元。她透露，第2期最快月內獲批滿意紙，料於月底展開交樓工作。
高臨原價加推 折實價532萬起
另外，資本策略地產(497)佐敦新盤「高臨」昨加推5號價單共26伙，涵蓋7伙一房及19伙兩房，扣除最高折扣優惠14%，折實價532.1萬至940萬元，折實呎價19,781至23,106元。折實平均呎價21,875元，較6月推出的4號價單21,235元高約3%，惟發展商稱是次屬原價加推，並敲定周六發售32伙。