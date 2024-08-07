貨尾擠塞｜撤辣效應消 半年來首現 新盤預售樓花申請再歸零

受惠樓市全面撤辣，新盤市場氣氛一度炒熱，惟高息環境持續及經濟復甦未如預期下，近期市況已大為冷卻，發展商亦轉抱審慎觀望態度。地政總署公布，7月未有接獲預售樓花同意書申請，屬撤辣後首次，亦繼今年1月後再錄「零申請」情況。

截至今年7月底，全港滾存待批預售樓花同意書單位數目為13,443伙，較今年6月的13,578伙，按月減少135伙或約1%。

發展商或專心推售貨尾

利嘉閣地產研究部主管陳海潮向本報稱，發展商現積存不少貨尾，隨著購買力經過一輪消化，近期去貨速度有所放慢，故出現零申請預售樓花情況，相信部分發展商目前或考慮先專心推售貨尾，待散貨後再去申請預售樓花。