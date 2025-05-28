貴絕港島南岸 滶晨呎售4.8萬 連沽17伙吸金10億

本月一手成交轉活，港島全新盤銷情報捷！新世界發展(017)、帝國集團、資本策略地產(497)、麗新發展(488)及港鐵(066)合作的黃竹坑港島南岸5A期「滶晨」首度開標售出17伙，套現10.5億元；當中1伙四房單位以8,188.8萬元成交，呎價4.8萬元，創港島南岸項目標準戶近4年新高，呎價亦為近兩年區內新指標。 新世界發展營業及市務(特別項目)部總監何家欣表示，項目創今年首個單日標售逾10億元超級豪宅紀錄。單位成交價4,192.8萬至8,188.8萬元，呎價33,250至48,000元，每伙平均成交價近6,200萬元，平均呎價近4萬元。

何家欣稱，買家包括本地富豪，主要來自山頂南區及九龍，以及來自內地及外國富豪。項目錄得5組大手客，每組均購入2伙，最大手為一組外籍客斥逾1.47億元，購入第1A座37樓P2單位(Peacock孔雀)，四房雙套加工人房連洗手間，實用面積1,706方呎，連一個車位以8,188.8萬元售出，呎價4.8萬元。另為第1A座37樓P1單位(Camellia御茶花)，實用面積1,536方呎，四房雙套連工作間連洗手間，以6,543.36萬元售出，呎價4.26萬元。

UNI Residence周六首輪開賣110伙

UNI Residence周六首輪開賣110伙 新界上車盤亦出擊！由永泰地產(369)及萬科香港合作的大圍新盤「UNI Residence」昨加推3號價單共38伙，實用面積292至394方呎，扣除最高20%折扣後，折實價463萬至723萬元，折實呎價15,462至18,522元，折實平均呎價17,266元。