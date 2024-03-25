買劏舖蝕入肉！銅鑼廣場8萬有交易 19年蒸發96%恐創紀錄

核心零售區銅鑼灣驚現勁蝕個案。位於糖街1號的「銅鑼廣場」1樓一個單號舖位於本月初以8萬元成交。以原業主於2005年買入價186.2萬元計算，持貨約19年，帳面大幅損失178.2萬元，物業期內貶值幅度約96%，恐創全港劏舖最大蝕幅紀錄。 市場消息指，銅鑼廣場1樓單號舖位，建築面積約70方呎，實用面積約30方呎，以8萬元成交，呎價約2,667元。據悉，該舖主因移民放售。 「劏場大王」尹柏權早年買入 改裝為商場拆售 據悉，人稱「劏場大王」尹柏權於2004年以約2億元購入銅鑼灣商業大廈地下至五樓，隨後於2005年初改裝為商場「銅鑼廣場」拆售，當時推出1樓及2樓合共206個細舖，每個呎價約3萬元，拆售時每個舖位售價約200萬元，估計套現約4億元。

李根興： 8 萬元投資 每月貼近 1000 元 「見仁見智」 盛滙商舖基金創辦人李根興於個人社交網站專頁上表示，該商場「10室9.8空」，現在網上每間舖現招租每月1,000元，包管理費/雜費，估計每間舖的管理費、電費、冷氣費及差餉，每月約數百至1,000元。「8萬元投資，每月貼近1,000元，見仁見智。」