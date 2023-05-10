買家中伏｜5年前入手開放式 近半要蝕讓

近年開放式單位成蝕讓重災區！據中原地產研究部統計顯示，以平均帳面蝕讓幅度計，2016至2017年購入的開放式單位轉售平均蝕讓幅度最低，錄6.8%；最高為四房或以上，錄11.6%。2018年至2019年購入的開放式單位蝕讓幅度擴大至11.3%，增加4.5個百分點，蝕讓幅度的升幅是各類房型中最多。四房或以上的蝕讓幅度只增加2個百分點至13.6%，增幅相對較少。

至於轉售帳面蝕讓宗數比例方面，2016至2017年購入的中小型單位蝕讓比例均少於一成，開放式、一房及兩房分別錄9%、3%及7%。但2018至2019年購入的開放式單位蝕讓比例上調至45%，顯著增加36個百分點。兩個時段購入的四房或以上單位蝕讓比例均為最高，分別錄33%及63%，比例上升30個百分點，但升幅卻較開放式為少。