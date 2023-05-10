買家中伏｜5年前入手開放式 近半要蝕讓

近年開放式單位成蝕讓重災區！據中原地產研究部統計顯示，以平均帳面蝕讓幅度計，2016至2017年購入的開放式單位轉售平均蝕讓幅度最低，錄6.8%；最高為四房或以上，錄11.6%。2018年至2019年購入的開放式單位蝕讓幅度擴大至11.3%，增加4.5個百分點，蝕讓幅度的升幅是各類房型中最多。四房或以上的蝕讓幅度只增加2個百分點至13.6%，增幅相對較少。
至於轉售帳面蝕讓宗數比例方面，2016至2017年購入的中小型單位蝕讓比例均少於一成，開放式、一房及兩房分別錄9%、3%及7%。但2018至2019年購入的開放式單位蝕讓比例上調至45%，顯著增加36個百分點。兩個時段購入的四房或以上單位蝕讓比例均為最高，分別錄33%及63%，比例上升30個百分點，但升幅卻較開放式為少。
一手房型愈細 二手轉售比例愈高
中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，選取2016年至2019年首次推出的一手私人住宅新盤統計，整體合共售出56,529伙，其中有11%錄得二手轉售。按房型計，開放式單位的二手轉售宗數比例最高，錄16%。其次為一房，錄14%。四房或以上的二手轉售宗數比例最低，只有6%；即房型愈細，轉售比例愈高。
以一手購入年份計，2016至2017年購入新盤的整體二手轉售比例錄18%，但2018至2019年購入的僅錄5%，減少13個百分點。由於早年樓價相對較低，二手獲利空間較大，但隨後樓價向上，獲利空間收窄，以致轉售比例大幅下降。其中，2016至2017年購入的開放式單位轉售比例達31%，但2018至2019年購入的急跌至只有5%，兩個時段相差26個百分點，是五種房型中減幅最大。
本文選取2016年至2019年五大發展商首次推出之新盤及其他發展商包含300伙以上的項目作統計。售出量根據「一手住宅物業銷售資訊網」銷售資料，二手轉售截止至今年3月31日的土地註冊處登記數字。