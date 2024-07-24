買家入市執平貨 50指標屋苑上周錄74宗買賣 近三周新高｜樓市數據

陳海潮表示，自從美聯儲釋出九月份減息有望的消息後，整體樓市表現靠穩，買賣氣氛不俗，一手新盤活躍之餘，二手亦能連周維持微升走勢。(資料圖片)

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，自從美聯儲釋出九月份減息有望的消息後，整體樓市表現靠穩，買賣氣氛不俗，一手新盤活躍之餘，二手亦能連周維持微升走勢。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(15日至21日)共錄74宗買賣個案，較前周(8日至14日)的70宗增加6%，持續於六十餘宗至八十餘宗之間窄幅上落，但亦已是近三周新高。

九龍交投錄升幅

按地區劃分，上周三區指標屋苑的交投量個別發展，其中港島區按周持平、九龍區錄得增加、新界區則按周減少。當中九龍區21個指標屋苑上周共錄30宗交投，較前周的23宗增加30%，其中新都城及海逸豪園各自錄得6宗及4宗買賣，分別按周急增5倍及3倍；維景灣畔及美孚新村分別錄得3宗成交，按周增幅各自達2倍；黃埔花園交投量由前周的1宗，增加1倍至上周的2宗。

港島區方面，8個指標屋苑上周共錄17宗成交，與前周的宗數相同，當中南豐新村交投量由前周的1宗，大增4倍至上周的5宗；不過，鯉景灣及海怡半島各自僅錄1宗買賣，分別按周減少67%；太古城及杏花村則分別錄得4宗及2宗成交，按周各自減少20%及33%。