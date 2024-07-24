買家入市執平貨 50指標屋苑上周錄74宗買賣 近三周新高｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，自從美聯儲釋出九月份減息有望的消息後，整體樓市表現靠穩，買賣氣氛不俗，一手新盤活躍之餘，二手亦能連周維持微升走勢。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(15日至21日)共錄74宗買賣個案，較前周(8日至14日)的70宗增加6%，持續於六十餘宗至八十餘宗之間窄幅上落，但亦已是近三周新高。
九龍交投錄升幅
按地區劃分，上周三區指標屋苑的交投量個別發展，其中港島區按周持平、九龍區錄得增加、新界區則按周減少。當中九龍區21個指標屋苑上周共錄30宗交投，較前周的23宗增加30%，其中新都城及海逸豪園各自錄得6宗及4宗買賣，分別按周急增5倍及3倍；維景灣畔及美孚新村分別錄得3宗成交，按周增幅各自達2倍；黃埔花園交投量由前周的1宗，增加1倍至上周的2宗。
港島區方面，8個指標屋苑上周共錄17宗成交，與前周的宗數相同，當中南豐新村交投量由前周的1宗，大增4倍至上周的5宗；不過，鯉景灣及海怡半島各自僅錄1宗買賣，分別按周減少67%；太古城及杏花村則分別錄得4宗及2宗成交，按周各自減少20%及33%。
嘉湖山莊本月錄8宗佔區內最多
至於，新界區21個指標屋苑上周共錄27宗買賣，較前周的30宗減少10%，當中沙田第一城成交按周持平，錄4宗；新港城交投量由前周的3宗，減少33%至上周的2宗；嘉湖山莊及藍天海岸則分別錄得8宗及3宗買賣，較前周各自增加33%及50%，嘉湖山莊錄區內最多成交。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有21個屋苑錄得「零成交」，較前周的16個增加31%，當中九龍區及新界區各佔10個屋苑，港島區則佔1個。
陳海潮指出，面對近期有大型一手新盤接連低價開售搶灘，有更多二手業主亦適度調節價格以應戰抗衡，精明的買家遂趁勢入市執平貨，令二手屋苑交投量有一定支持。樓價至今已有一定回落，加上息口走勢漸趨明朗，相信只要價格維持一定吸引力，有望造就整體樓市轉旺，二手屋苑亦能受惠，冀交投量可繼續穩步前行。