買家回流二手市場覓筍盤 中原本周末交投按周增2宗 繼續低位橫行｜十大屋苑

中原地產十大屋苑本周末錄得6宗成交，按周多2宗或上升50%，成交宗數繼續於低位橫行。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周末未有新盤推出，買家回流二手市場，但多以覓筍盤的用家為主，減價盤較易有承接，料樓市會穩步回升，但復甦需時。

海怡、太古城各錄 1 宗 康怡花園零成交 十大屋苑中，港島區海怡半島及太古城各錄1宗成交，康怡花園則未錄成交。中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪透露，海怡半島本周末錄得的1宗成交為8座中高層C室，實用面積639方呎，採套三房間隔，座向東面，業主月初放盤時開價928萬元，最新以870萬元成交，折合實用呎價13,615元。據了解，原業主於10年前以760萬元買入單位，現帳面升值110萬元或14.5%。

太古城業主持貨 35 年 帳賺 1550 萬離場 太古城本周末亦錄得1宗成交，中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，屋苑11月暫累錄16宗買賣，最新成交為綠楊閣中高層G室，實用面積1,015方呎，向北望郵輪碼頭海景，附普通裝修，業主5月尾放盤開價2,380萬元，現以1,690萬元易手，大幅累減690萬元，折合實用呎價16,650元。原業主於1988年僅以140萬元買入單位，長情持貨35年，帳面大幅升1,550萬元，賺幅逾11倍。

美孚新邨連大露台三房 呎價不足 1 萬 九龍區4個指標屋苑中，黃埔花園及美孚新邨均錄得成交。中原地產西九龍美孚萬事達第二分行分區營業經理馮健平表示，分行促成的美孚新邨成交為百老匯街72號高層D室，單位實用面積704方呎，擁三房及連大露台，業主最初開價730萬元，放盤一星期即以700萬元沽出，折合實用呎價9,943元。據悉，原業主於2005年4月以255萬元買入單位，於2021年曾作內部轉讓，是次易手，帳面獲利約445萬元離場，單位期內升值逾1.7倍。

天水圍新盤開售在即 致買家暫緩入市 至於新界區3大指標屋苑，嘉湖山莊及映灣園各錄得1宗成交。中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊本周末錄得的1宗成交，平均實用呎價8,775元；由於同區有新盤蘊釀開售，部分買家暫緩入市，扣起大批二手購買力。另外，中原地產東涌映灣園分行經理張奇瑋表示，映灣園本周末錄得的1宗成交屬蝕讓個案，單位為3座極高層B室，實用面積735方呎，屬套三房間隔，享開揚海景，最新以810萬元沽出，平均實用呎價11,020元。原業主於2020年7月以840萬元買入單位，是次易手帳面需蝕讓30萬元離場。