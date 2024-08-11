買家回流二手 惟觀望仍濃 中原十大屋苑周末錄12宗 創20周新高｜樓市數據

中原地產指，本周二手成交量繼續低位橫行，錄12宗買賣成交，但仍創4個多月以來新高。(資料圖片)

中原地產十大屋苑本周末錄得12宗成交，按周上升9.1%，連續兩周維持雙位數，更創20周新高，零成交屋苑維持3個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，周末缺乏新盤發售，只有貨尾盤銷售，部分買家回流二手市場，雖然成交量繼續於低位橫行，但本周末成功創出4個多月以來新高，表現不俗。市民靜待減息，現時樓市觀望氣氛濃厚，相信美國落實減息後，樓市氣氛方會全面轉趨活躍。

太古城按周多兩宗成交

港島區指標屋苑太古城本周末錄4宗成交，較上周末多兩宗，平均實用呎價約14,100元。中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，該行促成屋苑金星閣中層G室成交，實用面積701方呎，屬三房間隔，外望園景，成交價928萬元，平均實用呎價13,238元。原業主早於1991年以247萬元購入單位，一直作收租用，持貨33年，是次沽出帳面獲利681萬元，升值約2.7倍。

中原地產太古城區副區域營業董事張光耀指，另一宗亦由中原促成的單位為洞庭閣中層C室，實用面積580方呎，採兩房間隔，原先以730萬元放售，累減52萬元後，以678萬元獲用家承接，平均實用呎價11,690元。據了解，原業主於2014年以645萬元購入單位，持貨10年轉手，帳面獲利33萬元或升值僅約5%。

另一港島指標屋苑海怡半島，中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪表示，屋苑本周末錄2宗成交，較上周末多一宗，平均實用呎價約13,862元。其中一宗成交單位為9座中層A室，實用面積739方呎，採四房套戶間隔，享有海景，最新以1,015萬元沽出，平均實用呎價13,735元。原業主於2010年9月以670萬元購入單位，是次沽出帳面獲利345萬元，14年升值51.5%。