買家回流二手 惟觀望仍濃 中原十大屋苑周末錄12宗 創20周新高｜樓市數據

中原地產十大屋苑本周末錄得12宗成交，按周上升9.1%，連續兩周維持雙位數，更創20周新高，零成交屋苑維持3個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，周末缺乏新盤發售，只有貨尾盤銷售，部分買家回流二手市場，雖然成交量繼續於低位橫行，但本周末成功創出4個多月以來新高，表現不俗。市民靜待減息，現時樓市觀望氣氛濃厚，相信美國落實減息後，樓市氣氛方會全面轉趨活躍。
太古城按周多兩宗成交
港島區指標屋苑太古城本周末錄4宗成交，較上周末多兩宗，平均實用呎價約14,100元。中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，該行促成屋苑金星閣中層G室成交，實用面積701方呎，屬三房間隔，外望園景，成交價928萬元，平均實用呎價13,238元。原業主早於1991年以247萬元購入單位，一直作收租用，持貨33年，是次沽出帳面獲利681萬元，升值約2.7倍。
中原地產太古城區副區域營業董事張光耀指，另一宗亦由中原促成的單位為洞庭閣中層C室，實用面積580方呎，採兩房間隔，原先以730萬元放售，累減52萬元後，以678萬元獲用家承接，平均實用呎價11,690元。據了解，原業主於2014年以645萬元購入單位，持貨10年轉手，帳面獲利33萬元或升值僅約5%。
另一港島指標屋苑海怡半島，中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪表示，屋苑本周末錄2宗成交，較上周末多一宗，平均實用呎價約13,862元。其中一宗成交單位為9座中層A室，實用面積739方呎，採四房套戶間隔，享有海景，最新以1,015萬元沽出，平均實用呎價13,735元。原業主於2010年9月以670萬元購入單位，是次沽出帳面獲利345萬元，14年升值51.5%。
將軍澳新都城本周「破蛋」
九龍區方面，四大指標屋苑均錄成交，交投氣氛較上周末佳。中原地產將軍澳蔚藍灣畔第二分行分行經理關偉豪表示，本周末未有新盤開售，部分市民回流二手市場，將軍澳新都城本周末錄一宗買賣成交，打破兩個周末零成交局面，平均實用呎價約14,950元。
天水圍區本月市況偏靜
至於新界區，三個指標屋苑中，嘉湖山莊錄一宗成交，沙田第一城及映灣園則未錄成交。中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，天水圍區本月市況偏靜，嘉湖山莊本周末錄得的一宗成交為翠湖居4座低層F室，實用面積449方呎，屬兩房間隔，成交價368萬元，實用平均呎價8,196元。原業主於今年3月以392萬元買入單位，持貨只有5個月，現帳面蝕讓24萬元離場，期內貶值約6%。
中原十大屋苑周末成交量
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地區
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屋苑
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周六、日成交量/
按周變幅
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平均實用呎價(元)/
按周變幅
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香港
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太古城
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4 (+100%)
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14100(+15.3%)
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康怡花園
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0 (上周1宗成交)
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-
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海怡半島
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2 (+100%)
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13862(+6.3%)
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九龍
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美孚新邨
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1 (上周0宗成交)
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8900(-)
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麗港城
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1 (-66.7%)
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11286 (+7.2%)
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黃埔花園
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2 (+100%)
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11635(-0.5%)
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新都城
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1 (上周0宗成交)
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14950(-)
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新界
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沙田第一城
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0 (上周1宗成交)
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-
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嘉湖山莊
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1 (-50%)
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8196(-3.1%)
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映灣園
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0 (無升跌)
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-
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合計
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12% (+9.1%)
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註：綜合市場成交數據