買家心聲｜國際學校教師鍾情「信和樓」 擲近千萬購凱柏峰III兩房

市場聚焦一手，周末兩日多個新盤開售，其中信和置業(083)、嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城「凱柏峰III」昨天(26日)首輪推售138伙，項目開售首一小時逾60伙已獲認購，最後即日售出74伙，套現逾5.9億元。 信置執行董事田兆源表示，買家大部分為年輕家庭客及專才，當中亦有外籍人士，部分買家鍾情項目位於鐵路站及商場上蓋等。

現職為國際學校教師的買家Ravi lall是次斥資約970萬元購入一伙中層兩房單位，將作自住之用。他表示，由於鍾情項目的會所，設施吸引，又透露自己之前居住信置旗下的馬鞍山項目，滿意發展商樓盤質素。他指，項目的兩房價錢相比其他項目較平，縱使對後市走勢感到有點憂慮，惟覺得價錢合適，故仍決定入市。

現職為國際學校教師的買家Ravi lall是次斥資約970萬元購入一伙中層兩房單位，將作自住之用。