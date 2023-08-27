買家心聲｜國際學校教師鍾情「信和樓」 擲近千萬購凱柏峰III兩房

市場聚焦一手，周末兩日多個新盤開售，其中信和置業(083)、嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城「凱柏峰III」昨天(26日)首輪推售138伙，項目開售首一小時逾60伙已獲認購，最後即日售出74伙，套現逾5.9億元。
信置執行董事田兆源表示，買家大部分為年輕家庭客及專才，當中亦有外籍人士，部分買家鍾情項目位於鐵路站及商場上蓋等。
現職為國際學校教師的買家Ravi lall是次斥資約970萬元購入一伙中層兩房單位，將作自住之用。他表示，由於鍾情項目的會所，設施吸引，又透露自己之前居住信置旗下的馬鞍山項目，滿意發展商樓盤質素。他指，項目的兩房價錢相比其他項目較平，縱使對後市走勢感到有點憂慮，惟覺得價錢合適，故仍決定入市。
陳小姐：想換新樓 斥約「7球」買兩房
另一位買家陳小姐是次斥資約700萬元購入一伙兩房單位，她稱，由於想換新樓，早前亦曾入票抽「凱柏峰I」及「凱柏峰II」，惟未能揀選心儀單位。展望後市，她表示單位作自住之用，故不太擔心。
「凱柏峰III」首輪截收逾2,300票，超額認購近16倍。今日發售的138伙，以「200天人才付款計劃」最高14%折扣率及4.5%利息補貼計算，單位折實售價由約576.71萬至約1,228.33萬元，折實呎價介乎15,168元至17,653元，折實平均呎價16,308元。最低售價單位為3A座10樓C室，一房間隔，實用面積340方呎，折實售價約576.71萬元，呎價16,962元。
「凱柏峰III」位於將軍澳康城路1號，提供644伙，單位實用面積介乎283至978方呎，戶型涵蓋開放式至三房，屬系內首度提供開放式戶，全盤主打一房及兩房單位，預計關鍵日期為2025年1月15日。